【逃犯條例】中大校方翻查CCTV查塗鴉案　學生會斥違員生共治安排

反修例風波下，多間大學校園出現連儂牆、文宣地，香港中文大學有學生響應「中大人Ｘ連儂大道」行動呼籲，早前在百萬大道上張貼文宣，另有人在地上、外牆噴上抗示威者像塗鴉。 中大校方昨日表明保留對任何塗污校園的行為之紀律處分權利後，和聲書院學生會今早（27日）發聲明，指昨日下午有中大保安組職員到書院查看閉路電視，調查「一連串懷疑塗鴉校園事件」，惟學生會事先並不知情，質疑校方未有遵守員生共治精神，違反查看閉路電視須有學生代表在場的承諾。《香港01》正就事件向中大校方查詢。

據中大校園電台報道，百萬大道上的油漆標語被人遮蓋。（「中大校園電台 CUHK Campus Radio」facebook相片）

中大校園內的百萬大道周三晚（25日）被人貼滿文宣，亦有人在地面噴上「願榮光歸香港」標語及戴上頭盔、防護裝備的示威者人像，中大校方其後發聲明，對有關行為表示遺憾及痛心，並表示校方保留對任何塗污校園的行為之紀律處分權利，並會嚴肅處理涉刑事毁壞的情況。

和聲學生會：保安查閉路電視片段前無知會

和聲書院學生發聲明，指有同學發現中大保安組違反書院與學生協議，在未知會和聲學生會下，翻查書院正門閉路電視記錄，以調查校園塗鴉事件。學生會譴責校方未有履行2013年協議，破壞互信、意圖製造白色恐怖，重申「員生共治乃和聲書院重要精神」，促校方履行2013年協議，校方須在事先知會和聲學生會，並在學生會幹事陪同下始翻查書院閉路電視。



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聲明中指出，保安組聲稱只翻查了本周三（25日）凌晨2時至6時，於書院玻璃大門至和聲石一段之閉路電視紀錄，並無任何發現。在和聲學生會及同學多次要求下，書院承諾若再有人索取閉路電視記錄，院方會同時知會學生會；卻未有答應會遵循有學生代表在場之要求。和聲學生會促書院在明日（28日）下午4時前回應訴求，保障同學私隱。

據指中大調查範圍涉及整個校園 不限和聲書院

據「和聲十大基建」Facebook專頁帖文，中大的保安組職員在未有通知學生會下查看閉路電視，又引述保安人員說法，稱有關調查不只限於和聲書院，而是整個校園都可能會調查。另外，據中大校園電台報道，校方今日下午（27日）派員遮蓋百萬大道上的油漆標語。