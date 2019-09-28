【減鹽減糖】食衞局推麵包減鹽計劃　「攪多3分鐘」含鈉量可減1成

食物及衞生局，降低食物中鹽和糖委員會及食物安全中心昨日（27日）公佈推行「齊齊減鹽：麵包篇」計畫，希望業界透過參與計劃，於1年內降低預先包裝（附有營養標籤）白方包及麥方包中的鈉含量，降低1成至380毫克。參加計劃的麵包生產商包括英王麵包、嘉頓、超羣餅店等。 根據政府營養標籤法的規定，減鈉產品必須普通同類產品至少低百分之25%鈉。但業界普遍未能達到法例標準。因此，新推出的計畫希望透過業界自願參與，循序漸進地減低預先包裝產品的鈉含量。

吳志翔表示現時法例要求太苛刻，認為自願參與計劃能吸引更多生產商降低麵包鈉含量。（王珮殷攝）

食物及衞生局，降低食物中鹽和糖委員會及食物安全中心昨日（27日）公佈推行「齊齊減鹽：麵包篇」計畫，為食物業界訂下具體指標，鼓動及協助食物業界改良麵包配方。

食環署首席醫生（風險評估及傳達）吳志翔表示，麵包是本港市民主要攝取鈉的食物，降低麵包鈉含量有助達致世衞的國際標準。而計畫以預先包裝的方包作先行減鈉食品，現時已有7間麵包生產商參與計劃，包括：英王麵包（香港）有限公司、嘉頓、超羣餅店等生產商。

何國偉解釋食安中心訂立的「自願減鈉目標」。（王珮殷攝）

食安中心科學主任（減鹽）何國偉指，中心希望業界在1年後能夠達到中心所制訂的「自願減鈉目標」。每100克白方包鈉含量上限為490毫克，而業界白方包產品平均鈉含量比現在降低1成至380毫克。至於麥方包的目標則為每100克麥方包鈉含量上限為470毫克，業界麥方包產品平均鈉含量減低1成至380毫克。吳志翔則指出這個標準對業界影響減到最低，比現時法例所規定的減低25%鈉更可行。

麵包商：減低鹽份量 麵團需攪拌多3至5分鐘

不同的業界代表都指出鹽是製作麵包的必須品，業界代表胡婉玲女士解釋鈉主要用作強化麵筋，增強麵包風味，麵包商負責人李俊彥及本田秀克同樣表示，可以透過改良製作麵包的配方去降低鈉含量，而多數客人亦沒有發現配方的改變。

蛋撻王控股有限公司行政總裁莊任明則指出，若減低鹽的份量，麵團將難以發酵，增加營運成本。現時透過攪拌多3至5分鐘及控制水溫解決問題，不過製作的師傅就要多花心思檢查麵包發酵情況。但他指出，即使會增加生產成本，為了「人類健康也要做（減少鈉含量）」。