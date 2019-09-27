【社區對話】「唔驚行過警署」發言者被疑為休班警　警：是前輔警

特首林鄭月娥周四（26日）聯同4名局長到伊館展開首場「社區對話」，其中一名發言女士被網民質疑為休班警員。警方今日（27日）下午4時會舉行記者會其間澄清指， 該名女士為前輔警，數年前已辭職。 另外，民陣周六（28日）於添馬公園舉行的「雨傘運動928鎮壓5周年」集會已獲批不反對通知書。中區警區助理指揮官（行動）廖珈奇指，警方於明日將會有相應的安排，以協助參與集會的人士到達及離開現場；他又呼籲主辦單位屆時若參與人數大幅增加，應及早與警方聯絡，以助警方作出相應的人潮管理。

昨晚「社區對話」一名發言女士被網民質疑為休班警員，警方澄清該名女士為前輔警。（資料圖片）

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江永祥：警員休班時享有與市民相同自由

在周四的社區對話之中，其中一位身穿紅衣的女士，在發言時表示經過警署、見警察巡邏「從來都唔驚」，但見到穿黑衫帶口罩人士「真係會驚」。事後，社交媒體流傳一張照片，一名與這位女士相貌相似的人士，身穿警察制服拍照，有網民質疑有警員「喬裝」成與會者發表撐警言論。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥澄清，昨日參與首場對話的女士為前輔警，早年前已離職，又強調警務人員在休班時享有與一般市民大眾相同的自由，即使休班警員參與對話亦只是行使個人的公民權利。

被問到近日有警員以「香港警察」名義相繼在微博平台開設帳號，江永祥表示，警員在休班時享有使用社交網絡的自由，不評論個別社交媒體軟件。但重申，警方關注警員在使用社交媒體時，會否洩露牽涉敏感的內容或機密行動資料，強調警方對警員使用社交媒體有相關、簡單的指引，包括警員在使用時需有足夠的敏感度，避免使用過程令人認為他會損害警隊形象。

江永祥強調，即使是休班警員參與對話，亦只是行使個人的公民權利。（余睿菁攝）

警方不反對9.28集會 屆時會有相應安排

至於9.28 民陣舉辦的「雨傘運動928鎮壓5周年」集會，廖珈奇指現時入紙通知的人數為1,000人，在審慎風險評估後，警方向主辦單位已發出不反對通知書。

廖珈奇指，周六會有相應的安排以協助參與集會的人士到達及離開現場，又呼籲主辦單位屆時若參與人數大幅增加，應及早與警方聯絡，以助警方作出相應的人潮管理。他提醒，市民不論參與集會其間或在集會前後，亦有責任確保有秩序地參與今次活動；又提到警方會在場設置揚聲裝置，期望集會人士及大會糾察會遵從指示，以和平、理性的方法表達訴求。

另外，消防處助理消防區長（危害物質）伍顯華指出，近日在網上流傳示威者可能會使用危險的化學品，強調不當地使用化學品會對人體造成嚴重傷害，示威者應顧及所有人員的安全，切勿於示威其間使用任何危險化學品。他又提醒，如果市民沾染到此類化學品時，應第一時間將受污染衣物脫下，並在可行的情況下，以大量清水沖洗。