【社區對話】林鄭感激市民坦率交流　為走出困局踏出有意義第一步

政府昨日（26日）舉行首場社區對話會，完場後一度被示威者包圍會場，特首林鄭月娥等官員逗留至凌晨一時許才離開。 林鄭月娥今日（27日）出席新聞界酒會活動，她在發言中感激150位市民出席對話會，與政府有非常坦率的交流，為香港社會走出目前困局踏出有意義的第一步離開會場時被傳媒問及如何評價昨日對話會的成效、以及為何會後逗留在場內4小時，林鄭未有回應便離去。

林鄭致辭時表示，感激出席市民與政府有非常坦率交流。（鄭榕笛攝）

林鄭月娥在酒會上致辭，表示過去數月香港社會爭議不斷，每一個香港人都受到影響，新聞工作者亦面對不同挑戰，她呼籲新聞界應難而上，秉持專業精神，為香港未來繼續持平理性對話出一分力。

林鄭月娥提及昨晚的對話會，她感激150位市民出席，與政府有非常坦率的交流，為香港社會走出目前困局踏出有意義的第一步，並承諾她與團隊未來會繼續透過社區對話及不同形式的對話，廣泛接觸各個階層、不同政治立場的市民。

林鄭又提到正積極籌備任內第三份施政報告，未來一兩週內，各局長會就不同政策範疇公布項目，內容涵蓋對有特別需要兒童的支援、舊樓維修、環保及體育發展。她強調施政報告中會重點講述房屋及土地議題，展示特區政府求變的決心，