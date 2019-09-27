兩款胃藥含可能致癌雜質需回收　其中一款曾供予醫管局及衞生署

衞生署今日（27日）公布，兩款含有雷尼替丁的胃藥，其樣本含有少量可能令人致癌的物質「N－亞硝基二甲胺」（NDMA），但其潛在風險只涉及長期攝取。作為預防，衞生署同意兩所持牌的藥物製造商及批發商從市面回收有關產品。 製造商雅柏透露，受影響產品曾供應予醫管局、衞生署診所、本地私家醫生、牙醫、藥房和藥行，有部分出口至澳門。而批發商優俊則表示其產品曾供應予本地藥房及藥行。衞生署稱至今未接獲涉及有關產品的不良反應報告。

受影響產品如下： 供應商 產品 香港註冊編號 雅柏藥業有限公司 胃適好150毫克藥片 HK-53143 優俊國際有限公司 Peptil H 150 150毫克藥片 HK-65103

衞署得悉 海外有含雷尼替丁藥物被驗出有雜質

衞生署稱，透過監察機制得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有N－亞硝基二甲胺（NDMA），並從市面抽取含有雷尼替丁產品樣本作檢驗。海外藥物監管機構包括美國食物及藥物管理局及歐洲藥品管理局，正評估含有雷尼替丁產品發現雜質的安全性。

署方於9月18日已發信予醫護人員，通知他們有關事件會；署方會密切監察各地對該藥物發出的安全評估，以考慮任何跟進行動。

衞生署今日（九月二十七日）同意持牌藥物製造商雅柏藥業有限公司及持牌藥物批發商優俊國際有限公司（優俊）採取預防措施，從市面回收其含有雷尼替丁的產品，因為相關產品含有雜質。圖示有關優俊產品。

抽取市面胃藥化驗 證實含有或致癌雜質

衞生署跟進並抽取「雅柏」供應的胃適好150毫克藥片作檢驗，政府化驗所確定樣本含有微量NDMA。基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質，但其潛在風險只涉及長期攝取。此外，因應近期有雷尼替丁產品回收，「優俊」懷疑其產品亦含有NDMA，作為預防措施，「雅柏」及「優俊」均自願從市面回收受影響的產品。

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。雅柏的資料顯示，受影響產品曾供應予醫院管理局、衞生署診所、本地私家醫生、牙醫、藥房和藥行，亦有部分出口至澳門。而優俊則表示其產品曾供應予本地藥房及藥行。

未接獲不良反應報告

衞生署發言人指，署方至今未接獲涉及有關產品的不良反應報告，將密切監察有關回收，又呼籲正服用上述產品的病人應向醫護人員諮詢意見