愛胃妥及Zantidon 含可能致癌物雜質　衞生署宣布回收

繼藥廠葛蘭素昨日宣布從市面回收含有可能致癌物質「善胃得」後，衞生署今日（25日）再公布，持牌藥物批發商顯榮行有限公司及五豐藥業有限公司採取預防措施，從市面回收三款含有雷尼替丁的藥劑製品，包括愛胃妥150毫克藥片、愛胃妥300毫克藥片及Zantidon 150毫克藥片。 三款藥物可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA）。基於實驗室測試，該雜質被列為可能令人類患癌的物質。

回收產物為愛胃妥150毫克藥片。（衞生署圖片）

衞生署今日（25日）分別接獲顯榮行及五豐通知，指有關產品的製造商關注產品可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA）。基於實驗室測試，該雜質被列為可能令人類患癌的物質。作為預防措施，顯榮行及五豐自願從市面回收受影響的產品，包括愛胃妥150毫克藥片、愛胃妥300毫克藥片，以及Zantidon 150毫克藥片，於香港的註冊編號分別為HK-42273、HK-41873，以及HK-64329。

衞生署未有接獲相關不良反應報告



衞生署表示，透過監察機制得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA。衞生署亦得悉海外藥物監管機構包括美國食物及藥物管理局及歐洲藥品管理局，正評估含有雷尼替丁產品發現雜質的安全性，署方亦已於9月18日發信予醫護人員，通知有關事件。



三款回收的產品均是治療胃部疾病的非處方藥物。根據顯榮行的資料，受影響產品曾供應給私家醫院、本地私家醫生及藥房，亦有部分轉口至澳門。而根據五豐的資料，有關產品曾供應本地藥房。不過，衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告。