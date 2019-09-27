私隱公署：《蘋果日報》員工起底網站於俄羅斯登記　無權索資料

反修例風波持續，有傳媒機構員工遭「起底」。個人資料私隱專員公署今日（27日）表示，由該涉事「起底」的域名是香港境外登記，根據《個人資料(私隱）條例》，公署並無法定權力迫令相關的域外機構提供網站營運者的資料。 私隱專員公署續指，就「起底」網站的個案，會貫徹不偏不倚、一視同仁的原則，已第一時間作出跟進，直接要求有關網站移除及停止上載涉及「起底」甚至違法的內容或帖文 ，以及聯絡當地保障私隱機構，要求跟進事件。

公署指，私隱專員貫徹不偏不倚、一視同仁的原則跟進「起底」個案。（資料圖片 / 林若勤攝）

個人資料私隱專員公署今日（27日）回應，有網站公開《蘋果日報》的員工及其他人士的個人資料事宜的跟進工作。

個人資料私隱專員公署表示，由於「起底」網站的域名是在俄羅斯登記，該網站的伺服器亦並非設於香港，由於《個人資料（私隱）條例》 沒有域外管轄權，所以公署並無法定權力迫令相關的域外機構提供該網站營運者的資料。就「起底」網站的個案，私隱專員貫徹不偏不倚、一視同仁的原則，已第一時間作出跟進，直接要求有關網站移除及停止上載涉及「起底」甚至違法的內容及帖文 ，另聯絡當地保障私隱機構要求跟進。

公署亦已聯絡香港電腦保安事故協調中心，表示希望該中心聯絡當地的對等機構，盡力作出跟進。

自6月14日至今共有1,636宗「起底」個案

另外，公署於6 月14 日接獲首宗這類「起底」的相關個案。截至27日的中午12時，公署共接獲及主動發現1,636宗相關個案，所涉網上社交平台及討論區共有10個，所涉的連結共有1,916條。公署已56 次要求涉事平台移除共1,421 條連結，其中541 條已被移除。而仍未被移除的連結，公署會繼續要求有關平台移除及對有關平台持續進行檢視。