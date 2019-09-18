【逃犯條例】傳媒員工起底網於外國登記　私隱專員：無權迫交資料

修例風波持續，除了街頭警民衝突，網上亦有「起底」事件，有網站圖文並茂列出傳媒機構員工的個人資料，包括照片、電話及地址，並以「黑心記者」、「港獨暴徒」等形容作分類。 私隱專員黃繼兒今日（18日）表示，該「起底」網站的域名在俄羅斯登記，伺服器亦非設於香港，由於《個人資料(私隱)條例》沒有域外管轄權，故私隱專員公署並無權力迫令域外機構提供網站營運者的資料。他又指，網站涉87人被「起底」，已聯絡當地保障私隱機構，要求跟進。

黃繼兒今日（18日）表示，該「起底」網站的域名在俄羅斯登記，伺服器亦非設於香港，私隱專員公署並無權力，迫令域外機構提供網站營運者的資料。（資料圖片）

《私隱條例》無域外管轄權

網上流傳一個「起底」網站，圖文並茂列載《蘋果日報》多名員工、社運人士以及示威者的個人資料，包括照片、電話及地址，並以「毒果記者」、「港獨暴徒」及「亂港頭目」等分類。

網站至今仍然運作如常，黃繼兒表示，「起底」網站涉87名人士，公署已即時跟進，直接要求該網移除及停止上載涉及「起底」，甚至違法的內容，並已聯絡當地保障私隱機構要求跟進。不過他又亦指，由於該網的域名在俄羅斯，伺服器亦非設於香港，由於《個人資料(私隱)條例》沒有域外管轄權，公署沒有權力迫令域外機構，包括分派域名的公司及提供伺服器的公司，提供網站營運者的資料。

指違《私隱條例》 已交警方調查

黃繼兒又稱，「起底」個案已明顯觸犯《私隱條例》下第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行」，故公署已將該個案交予警方，作刑事調查，包括偵查該網站營運者的資料，以及考慮提出檢控。他又指，如要即時有效遏止社交平台或互聯網站上的「起底」行為，公署未來需要增強法定權力，例如域外管轄權。