【831太子站】太子站經理遭起底　fb自述撐港人：香港人不是暴徒

「香港人，不是暴徒。」831太子站警民衝突事件，當晚警察進入太子站驅散及拘捕示威者，逾10人受傷。事後傳出站內有人死亡，警方及醫管局多次否認傳聞，市民繼續要求港鐵公開當日閉路電視片段。事後，一名姓張的太子站經理被網民起底，他於社交平台帖文指，因姓氏為國內拼音，不時被質疑其港人身份。對於港鐵公開閉路電視片段事件，張認為香港人值得知道完整真相，「不認為單憑公開CCTV，就可以釋除所有人疑慮，因為CCTV仍然有大量死角。」就事件他希望當局進行獨立調查，將前線港鐵職員、消防員及救護員的所見所聞歸納，「咁樣先係對香港一個最好嘅交代！」

香港人，不是暴徒。 港鐵太子站姓張經理

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張：倡獨立調查 成員包括前線港鐵職員、消防員及救護員

831事件後，不少市民要求港鐵公開閉路電視影片，太子站姓張經理於facebook帖文指，他認為香港人值得知道完整真相，「不認為單憑公開CCTV，就可以釋除所有人疑慮，因為CCTV仍然有大量死角。」反而，他認為最有公信力方法，就是成立獨立調查，成員包括他在內的當晚前線港鐵職員，以及消防員及救護員，「全部講出我哋嘅所見所聞，再輔以CCTV、電話聲帶等記錄，我諗咁樣，先係對香港一個最好哋交代。」

太子站經理遭起底 社交平台帖文自述

被網民起底的太子站姓張經理，於個人社交平台帖文指，「剛剛被TG（telegram）起底群組起底了，其實這段時間在前線上了這麼多次電視直播，心裡也清楚，要來的避不了。」張指出，網上不少人第一反應就是攻擊我的拼音名字。「大家無法接受，港鐵的管理職位被大陸人霸佔。」

姓氏為國內拼音 不時被問：「你是哪裡人？」

張解釋指，其姓氏為國內拼音，他的祖籍上海，並在內地出生，他於十餘歲來港求學，亦在大學工程系畢業。「懷著對鐵路的熱情，找到鐵路公司的一份工作。」他指，由於拼音名字一直未改，不時被人問起：「你是哪裡人？」

姓張經理：香港，當然是我的家。

對於種種疑問，他曾陷入困窘，但其工程師的師傅曾於英國有相同的經歷。對方反問張，「你愛這個城市嗎？你想讓這座城市變得更美好嗎？如果是，這個城市就是你的家，你是它真正的一部分。」對於師傅的一席話，張頓然得到答案，他表示：「香港，當然是我的家。香港這座城市，給予我的，實在太多。」

我在這裡學到了知識，真正建立起自己的人生和價值觀念；在這裡，甚至給了我機會代表香港業界參加國際競賽，讓我在國際領獎台上光榮的說出 「I am from HK」；在這裡，我遇見了最愛的太太，並擁有了我們最寶貴的賜予，一兒一女兩個寶貝。 港鐵太子站姓張經理

姓張經理：我從來沒有讓同事，比我走在更前

對於近期的港鐵事件，曾在站內發生激烈的警民衝突事件。張指出，鐵路是他的職業也是愛好，他稱需做好前線工作。他續指，在負責鐵路運營時期，他未有錯過一場颱風或大型事故的前線工作處理，「而在這個風雲動盪的時期，只要我在現場，任何涉及風險而又必須執行的任務，我從來沒有讓同事比我走在更前。」

堅信人性善良 經理：香港人，不是暴徒！

張續指，面對乘客不滿、質疑甚至圍堵之下，他稱自己從沒有退縮，「因為我始終堅信人性的善良和理性，在不違反公司政策的空間下，用最大的誠意去解釋和溝通。」他表示，每當得到乘客最終的諒解，以及聽到有人感謝其工作及耐心時，張直言：「一切，都值得了。香港人，不是暴徒。」

香港，當然是我的家。香港這座城市，給予我的，實在太多。 港鐵太子站姓張經理

堅持與兒子只用廣東話交流

對於近期社會動盪不穩，張稱一對子女仍年幼，兒子接受兩文三語教育，堅持與兒子只用廣東話交流，「我希望培養他成為一個適應國際的人才，但更希望他記住自己生長於香港，無論將來長大身處何地，都不要忘記自己的根。這同樣也是為什麼，我始終不願意去改變自己名字的拼音。」

張：爺爺遭紅衛兵批鬥 完全失去聽力

最後，張指其爺爺是民國時代，上海民營棉花廠的高級機械工程師，也是舊社會少有的大學生。但遭到當時的紅衛兵無限批鬥，以致身體殘害，完全失去了聽力。「所以從小，我和爺爺之間的交流主要都是依靠文字，儘管爺爺從來聽不到我的聲音，但他寫給我的話，不知為何，卻總能印入心扉。」

曾恐懼被起底 關閉社交媒體

他稱，最記得爺爺一句話「君子固窮，小人窮斯濫乎」。即是在困境中的表現各不相同。君子處於窮困時，仍能堅守義這一道德底線，決不做有損自己仁德的事情。張坦言曾恐懼，害怕被起底，甚至關閉社交媒體，「但此刻想起爺爺的話，突然，再無恐懼。」