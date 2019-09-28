港大醫科生舉辦眼部健康展覽　免費提供視力檢查

為提升公眾對眼部健康的關注，香港大學學生會醫學會今日(28日)起舉行一連4場的健康展覽。活動包括多場有關眼部健康的講座及免費眼部健康檢查。

健康展覽籌備委員會外務秘書Terence(左一)指，希望通過展覽提升公眾對疾病的認識。(侯彩琳攝)

推動關注電子產品引起的眼疾

香港大學學生會醫學會將於今日(28日)起、舉行一年一度的健康展覽，今屆主題為「明辨視非」。食物及衛生局長陳肇始、立法會醫學界議員陳沛然出席活動開幕禮。

健康展覽籌備委員會外務秘書Terence指，近來電子產品愈趨流行，各類眼部疾病亦越趨普遍，希望通過展覽提升公眾對疾病的認識。Terence指，籌委會招募過百名醫學院學生、共花半年時間籌備活動，預計今屆有過千人參與展覽。

健康展覽籌備委員會主席黃智傑指在平日的課堂間亦會抽空籌備活動。(侯彩琳攝)

為籌備活動，一班醫科生亦盡心盡力。健康展覽籌備委員會主席黃智傑指，在繁忙時期，籌委會成員每日只有3小時睡眠時間，在平日的課堂間亦會抽空籌備活動。由於籌備展覽的資金不足，籌委會盡量「開源節流」，「檯檯凳凳都會自己搬」。

展覽期間，籌委會將舉行多場有關眼部健康的講座，同時將提供免費眼部健康檢查，包括視力檢查、度數檢查、量度眼球壓力、初步測試老花和乾眼症等，並針對檢查結果進行分析及提供輔導。

健康展覽將於今明兩日(28至29日)於黃埔天地時尚坊地下、及下月5日至6日於粉嶺碧湖商場地下舉行。