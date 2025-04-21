焗三文魚扒食譜｜加檸檬香草辟腥添香、30分鐘零失敗簡易料理

焗三文魚扒食譜｜三文魚，是不少人心目中的Super Fish，它富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸和維他命A、D、B等，不但補腦護眼防心血管疾病……還肥美肉嫩，沒有細骨，方便吃，還非常容易處理。做法只需加入鹽、胡椒香煎已經很美味，加檸檬和香草焗，錫紙包封，更原汁原味，碟都不用洗便可大吃一餐。攝錄：詹郭敏、陳錦超剪接：潘諾兒場地提供：City



檸檬香草焗三文魚扒(鄒家鳳攝)

三文魚扒，是我沒時間，街市又關，又很想吃好的時候的「救星」。街市關了，可在大型超市買到挪威三文魚扒；回家累了，煮時只需把魚扒洗淨加點調味，或放上廚房有的薯仔洋葱等配料，焗約半小時，梳洗更衣後，便有香噴噴的魚扒恭候了。

焗三文魚扒加入檸檬香草辟添香

焗好的魚扒，打開錫紙的一剎那，香氣撲鼻。皆因檸檬和香草的結合，都能為魚扒辟腥去膩，提鮮添香。各種香草都有其獨特性，以上三款都跟魚類配合，當然做法也可按個人喜好選擇。不過，無論用什麼材料，都需謹記先把魚扒抹乾，才下調味，不然肉質不能好好吸收和弄致水汪汪。伴隨的配材也需切細，容易熟透之餘，也有助魚汁精華的吸收。

不同香草（迷迭香、百里香、牛至）各種特性：

1.迷迭香（Rosemary），味道濃烈持久，具保健提神作用，能提升肉香。

2.百里香（Thyme），味道較淡，帶微甜，可治消化不良，止咳化痰，能平衡其他香草味道，豐富食物層次感。

3.牛至（Ｏregano），味道較強而清涼，與薄荷、羅勒等相若。故多與燒烤食材配合去除膻腥味。

檸檬香草焗三文魚扒食譜

檸檬香草焗三文魚扒食譜

檸檬香草焗三文魚扒秘訣

1.三文魚扒肥美，加檸檬可辟腥，也可去油膩感。

2.加錫紙封口焗，可保持肉質油潤，也免油濺四周。

3.迷迭香配搭海鮮最能提鮮，但也可按喜好選香草種類和分量，甚至不放亦可。

檸檬香草焗三文魚扒健康小貼士：

三文魚，含豐富的EPA和DHA兩種奧米加3不飽和脂肪酸，有助腦部發展，和減少血管收窄，防止中風、心臟病等心血管問題發生。當中的維化命A、D、B、鐵、抗氧化劑等，能促進眼睛健康、皮膚維持彈性、加強記憶力等。

食譜 檸檬香草焗三文魚扒（焗） 材料 三文魚扒1塊、檸檬1個、小番茄適量、乾葱適量、橄欖油少許 調味料：迷迭香（Rosemary）少許、百里香（Thyme）少許、牛至（oregano）少許、鹽少許、黑胡椒少許 做法 1. 番茄切半、乾葱切半，把2/3個檸檬切片，1/3個留用。 2. 魚洗淨，用廚房紙印乾。預熱焗爐至200度。 3. 灑上鹽、黑胡椒、香草、橄欖油，再擠點檸檬汁，抹勻。 4. 反轉另一面，重複步驟3，醃15分鐘。 5. 把魚、番茄、乾葱放在錫紙上，再放上檸檬片和迷迭香。 6. 再把錫紙覆蓋在上，摺合並密封四邊，放進焗爐焗約15-20分鐘即成。

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