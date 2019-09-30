【前列腺癌】新界東兩醫院推會陰穿刺檢查　減低病人痛楚及併發症

前列腺癌是男性第三常見的癌症，平均每30位男士便有一人患上此病。由於前列腺癌早期的病徵不明顯，以往當醫生發現病人的前列腺出現異常情況，便會透過穿刺直腸，抽取病人的前列腺組織作檢查，以確認前列腺癌。新界東醫院聯網泌尿外科服務主任及名譽顧問醫生吳志輝說，經直腸的前列腺活組織檢查限制較多，譬如會引起感染、抽取範圍不夠全面；而病人在抽取過程需要承受劇痛，甚至影響檢查後幾天的日常起居。 有見及此，新界東醫院聯網由去年開始，全面提供「經會陰前列腺活組織穿刺檢查」，大大減低病人的痛楚及出現併發症的風險，同時提升檢查的準確率。

新界東醫院聯網泌尿外科服務主任及名譽顧問醫生吳志輝說，經直腸的前列腺活組織檢查限制較多，故需要發展新的檢查方法。（李恩慈攝）

直腸穿刺檢查 感染細菌率4%

直腸穿刺前列腺活組織檢查已在香港使用20至30年。新界東醫院聯網泌尿外科副顧問醫生羅家麟解釋，醫生在檢查時，會經肛門將10支幼細針管分別刺在直腸的不同位置，再逐一「撬動針管」，以移動到適合的位置抽取前列腺組織。

由於直腸屬於內臟，並非皮膚，醫生在檢查時不會使用麻醉藥。直腸內藏有大便，經直腸抽取組織可能會導致前列腺受細菌感染，最嚴重可引起敗血病。2016年有數據顯示，直腸穿刺的感染率有4%，有病人因此而需要在深切治療部就醫。而經直腸抽針的位置大多集中在前列腺的後方，未必可抽取前列腺前端的組織。

新界東醫院聯網泌尿外科副顧問醫生羅家麟說，經會陰穿刺能取得前列腺前端及邊端位置的組織，增加檢查的準確度。（李恩慈攝）

會陰穿刺2針口 插24支幼針抽前列腺組織

新界東醫院聯網醫生洞悉直腸穿刺的弊病，在去年開始全面引入「經會陰前列腺活組織穿刺檢查」。羅家麟說，醫生會先在會陰皮膚、前列腺及附近組織使用麻醉藥，然後用兩支幼針刺在會陰的兩邊。

該兩支針的作用為「引導」，每邊的針口能分別讓12支幼針進入會陰；換而言之，病人皮膚上只會有2個針洞口，便能讓24支幼針在體內抽取前列腺組織。羅家麟說，經會陰穿刺能取得前列腺前端及邊端位置的組織，增加檢查的準確度。技術引入一年以來，並未有病人因會陰穿刺而出現感染症狀。

今年65歲的鄧先生（左）接受過直腸穿刺及會陰穿刺前列腺活組檢查。（李恩慈攝）

病人接受直腸穿刺檢查：抽組織一次就痛一

今年65歲的鄧先生分別接受過直腸穿刺及會陰穿刺前列腺活組檢查。兩年前，健康院醫生發現他的前列腺情況異常，將他轉介到泌尿科，並為他安排直腸穿刺檢查。鄧先生憶述：「好痛好痛，啲針轉咗彎8次，好似撬開（直腸）咁樣，每抽（組織）一次就痛一。」他表示，檢查後出現發燒（即感染）及大小便出血；即使已服用止痛藥，肛門附近的痛楚令他臥病在床足足兩天，期間他甚至不能如常排便。

雖然醫生檢出鄧先生的情況屬良性，他的前列腺指數仍然偏高，故醫生再為他安排會陰穿刺前列腺活組檢查。鄧先生稱，這次檢查過程「輕鬆得多，完全可以承受」，檢查後沒有出現感染，能夠如常大小便，不需吃止痛藥。經兩次檢查後，醫生終能確認鄧先生的情況是良性前列腺增生。

新界東2醫院每年可為700病人檢查

由去年開始，北區醫院及威爾斯親王醫院均全面提供「經會陰前列腺活組織穿刺檢查」，每間醫院每年服務300至350名病人。吳志輝透露，現時新界東聯網醫院有15名泌尿外科醫生，當中約有7至8成能提供此服務，他預計在年底前訓練餘下的泌尿外科醫生，期望「經會陰前列腺活組織穿刺檢查」能於數年內逐步引入其他公立醫院。