【逃犯條例】陳茂波：本港經濟或將陷入技術性衰退　不排除現赤字

財政司司長陳茂波今（29日）撰文網誌，指本港出口，以及零售業均錄得至少3個月跌幅，陳茂波認為整體經濟數字亦難被「寄予厚望」，又指若第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退，他亦不排除今個財政年度會出現財政赤字。 陳茂波離港前回應傳媒提問，他指本年度若非將房屋儲備撥入計算，本已錄得赤字；續言過去本港股票和房地產交投靜，預料印花稅收益將下跌。另外，他亦預料本港利得稅將會下跌。

陳茂波認為整體經濟數字亦難被「寄予厚望」，又指若第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退，他亦不排除今個財政年度會出現財政赤字。（資料圖片）

陳茂波表示，根據政府統計處最新數字，本港出口連跌10個月，8月份跌幅6.3%，是連續3個月跌幅超過5%。零售銷售連跌6個月，跌幅由5月份的1.4%，急速擴大到七月份的11.4%，8月份數字將在本周三公布，惟陳茂波指按市面情況來看，亦難言樂觀。

中小企業務收益跌至自2011年以來最低

他續指，一連串的社會事件，令本地營商氣氛變得極度悲觀，政府統計處編制的中小企業務收益現時動向指數在8月份急跌至32.1，是自2011年6月有調查以來的紀錄新低，企業投資意慾亦難免受影響。陳茂波舉例當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字亦難被寄予厚望。本港第二季的GDP按季呈負增長0.4%，若第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。

陳茂波又指，環球經濟增長放緩及中美貿易糾紛，令亞洲的製造業及貿易活動放緩。而本地經濟動力放緩，以及近月的社會事件，則影響到零售及餐飲等行業，令多個受到正面衝擊的行業，情況都顯著轉差。零售、住宿及膳食服務業合計的失業率達4.6%，比去年同期高0.7個百分點，遠高於本港2.9%的整體失業率。建造業就業人數跌幅亦比較顯著。

陳茂波重申，不認同惠譽將香港的信用評級降一級，調低到AA級，展望亦轉為「負面」的理據，認為過去數月發生的社會事件，並無影響到一國兩制在港的有效落實，香港的核心競爭力仍然良好。（資料圖片）

不認同惠譽將香港的信用評級降級

陳茂波重申，不認同惠譽將香港的信用評級降一級，調低到AA級，展望亦轉為「負面」的理據。他認為過去數月發生的社會事件，並無影響到一國兩制在港的有效落實，香港的核心競爭力仍然良好，兩家評級機構均認同特區政府的財政實力穩健，聯匯機制亦有助穩定香港的金融市場運作。

預期印花稅收入將沒有預期理想

惟陳茂波認為就短期而言，不利因素將繼續困擾著香港的經濟表現。企業盈利受壓將令利得稅收入受到影響，與此同時，物業及股票市場交投轉趨淡靜，可以預期相關印花稅收入將沒有預期般理想。另一方面，啟德一幅早前被撻訂的商業用地，上周再度流標，可見全年賣地收入亦存在變數。

他又指，在今年初發表的財政預算案中，原本估計2019/20財政年度可能有160多億的盈餘。陳茂波指於考慮到上述情況下，連同政府近月推出紓緩措施的支出，今個財政年度不排除會出現財政赤字。

陳茂波亦指，由於現時經濟下行壓力較大，不論企業或打工仔都需要較多支援，強調政府財政實力穩健，此時不宜削減開支，會善用多年累積的財政儲備，適時考慮推出逆周期措施，刺激經濟，紓解民困。