陳茂波：本港貿易備受壓力　機場高端物流中心料2023年運作

財政司司長陳茂波今（22日）撰文網誌，指中美貿易摩擦令本港貿易備受壓力，出口貿易持續9個月跌幅亦在惡化。不過，他認為外圍宏觀形勢變化雖難以掌控，但可透過創新科技提升本港商務、物流及貨運業的營運效率，舉例與內地合作的「香港－珠海貿易便利電子平台」，利用大數據分析及人工智能技術，提高貿易報關效率。 硬件方面，陳茂波指，將在香港國際機場貨運區興建一座高端物流中心，預料2020年落成並投入運作。當局亦積極研究重建機場的空郵中心，及正全力推展機場第三跑道系統計劃。他認為，即使措施不能解決眼前挑戰，但「只要我們繼續深耕細作」，可為業界提供更有利的條件。

財政司司長陳茂波早前參加物流及供應鏈多元技術研發中心舉辦的「物流高峰會2019」。（政府新聞處提供）

陳茂波表示，中美貿易戰持續逾一年，本港今年首七個月累計出口跌幅雖僅為3.9%，但6月及7月跌幅分別為9%及5.7%，顯示跌幅正在惡化。而進出口貿易及批發行業的失業率，亦由年初1.9%的低位，上升至最新的2.4%。他續指，雖難以掌控外圍宏觀形勢變化，但可主動及持續地提升自身競爭力。他於上周出席物流及供應鏈多元技術研發中心 （LSCM）舉辦的「物流高峰會2019」，活動展示研發的新技術，包括運送機械人、智能服務機械人、智能倉庫等。他表示，研發中心至今推展逾160個項目，部份已獲公營部門採納，包括「跨境一鎖計劃」、「香港－珠海貿易便利電子平台」、調協機場資源分析系統及電子商務相關仲裁及調解（eBRAM）平台。

硬件配套方面，陳茂波表示，香港國際機場貨運區將興建一座高端物流中心，為本港第三大物流倉庫，預計2023年落成及投入運作。此外，當局亦積極研究重建機場的空郵中心，及機場第三跑道系統計劃正全力推展。他直言，即使措施不能當刻解決眼前的挑戰，但只要繼續深耕細作，可為業界的發展提供更有利條件。