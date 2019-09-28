【逃犯條例】陳茂波：經濟颱風越吹越近　當風位壓力遠超三號風球

反對修訂《逃犯條例》示威及衝突發生逾三個半月，財政司司長陳茂波今日（28日）在商台節目《政經星期六》形容，「經濟颱風」越吹越近，指7、8和9月的訪港旅客數字下跌，加上本地社會事件打擊市民消費意欲，「當風位（行業）我相信感受到的壓力遠遠超過三號風球」。

陳茂波形容經濟颱風越吹越近，當風位行業壓力遠超三號風球。（資料圖片／高仲明攝）

９月首20日旅客跌逾30%

修例風波持續，加上中美貿易戰再度升溫，陳茂波上月尾提出本港經濟已由「三號風球」戒備狀態逐漸惡化成「經濟颱風」。

事隔一個月，陳茂波形容「經濟颱風」越吹越近，指訪港旅客數字7月開始下跌，8月跌4成，9月首十多、二十天仍下跌3成多，加上本地社會事件打擊市民消費意欲，零售、酒店及餐飲和旅遊相關等行業面對相當大壓力，「當風位我相信感受到的壓力遠遠超過三號風球」。他又預計十一國慶訪港旅客將大幅減少，不少員工因放無薪假而收入受影響，因此昨日推出措施以幫補他們。

料進入經濟衰退 失業率急升

陳茂波稱已「心裡有數」，對比第2季，第3季經濟「難言有所改善」，按季負增長「一點都不出奇」，技術上將進入經濟衰退。他又指，零售、餐飲和建築業失業率亦開始升，「 失業率這種東西要升就可能會升得好快」，所以政府推出支撐中小企的措施。