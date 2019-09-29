【逃犯條例】教育局稱停辦升旗禮會發錯誤訊息　教協批雙重標準

修例風波持續超過三個月仍未平息。日前有報道指，現時社會氣氛緊張，個別學校擬取消校內國慶升旗禮。對此，教育局回應指，停辦國慶升旗禮會發出錯誤訊息，將少數人對國家觀念、國民身分的誤解合理化，對培養學生尊重國家、互相尊重的精神毫無裨益。 教協昨（28日）向全港中小幼學校校長、老師發出第二封信，當中批評當政府也取消國慶煙花的時候，教育局的回應是雙重標準。教協又認為，過去有舉辦儀式的學校，若今年有實質困難，可向教育局解釋。如果打算舉辦儀式，亦可因應學校實際情況，加以彈性地調節。

教協繼上月16日，向全港中小幼學校校長、老師發出一封題為《為新學年開學做好準備》的信後，昨（28日）再發出第二封名為《秉持良知，謹慎應對》的信。信內提及，因局勢轉趨複雜，部分校長打算按教育局通告繼續在國慶日升掛國旗及區旗，惟取消今年的升旗儀式，以避免不必要的衝突。然而，教育局早前指，停辦國慶升旗禮會發出錯誤訊息。

教協批評：「當政府也取消國慶煙花的時候，教育局的雙重標準令人大惑不解，令人遺憾。」他們又指，過去有舉辦儀式的學校，若今年有實質困難，可向教育局解釋。如果打算舉辦儀式，亦可因應學校實際情況，加以彈性地調節。

教協指近月警方武力令人「咋舌」

另外，教協重申主張和平理性，反對無論來自警方或示威者的暴力。他們形容，近月來警方所使用的過度武力令人「咋舌」，又縱容黑社會襲擊示威者和記者、喬裝示威者，並且濫用私刑、兒童保護令對待示威者和無辜的市民等，要求政府、警方高層加以約束，並且成立獨立調查委員。同時，他們指，示威者使用的暴力也不斷升級，能理解示威者的憤怒，也明白可能有人冒充示威者。不過，他們呼籲示威者不要使用暴力，強調暴力不能解決問題。



文末指出，教協希望政府盡快積極回應市民的合理訴求，紓解社會矛盾，廣大師生的生活和教育可盡快重回正軌。