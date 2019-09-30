【逃犯條例】10.1國慶前夕　食環署十八區清理連儂牆

反修例爭議未息，明日（10月1日）國慶七十周年，有市民發起多區示威。在各區市民張貼標語表達訴求的連儂牆，近日都遭受破壞。今早，有食物及環境衞生署人員在樂富港鐵站外一帶清理連儂牆。 有議員的地區發展主任引述衞生總監指，食環署已收到指示，由昨日起清理十八區連儂牆，未知是否和國慶日活動有關。

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地區主任：十八區都有清連儂牆行動

今早起，多名身穿食物及環境衞生署職員背心的清潔工人在樂富港鐵站外，撕走連儂牆上的單張、清洗地上的噴漆，有食環署衞生總監及警察在場監視。

公民黨立法會議員譚文豪在Facebook表示，該黨的樂富天強區地區發展主任鄭文杰，及橫頭磡區地區發展主任劉珈汶和現場衞生總監了解過，指全港十八區都收到總部指示要清場。譚文豪形容這是「10.1洗太平地」。在帖文下方，亦有網民留言表示「清完又貼過」、「慢慢清，我地又更新資訊」、「今晚貼新嘢」。

《香港01》記者致電劉珈汶查詢，她引述衞生總監指，食環署因收到投訴，故前往清理，而行動由昨晚起已經開始，全港十八區都有類似行動。她亦見到現場有房屋署承包清潔公司的工人，在屋邨範圍的天橋上清理標語。被問到會否認為和明日10.1國慶活動有關，劉珈汶指不便妄下判斷，但不能排除此可能性。