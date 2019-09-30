【逃犯條例】涉參與9.22元朗「私了」圍毆　兩被告被拒保釋

有組織發起9月21日在屯門遊行，之後有人在元朗一帶集結，至翌日凌晨期間，有市民發生衝突並發生圍毆事件，兩名男子涉嫌與案有關被捕，之後合共被控3項罪名，案件今(30日)在粉嶺法院提堂，兩人暫時毋須答辯，案件押後至12月20日再提訊，裁判官拒絕讓兩被告保釋外出。

元朗上周六發生多次「私了」事件。(資料圖片)

兩被告涉元朗輕鐵站分別襲擊兩男

兩名被告：張裕泰，30歲，報稱送貨員；及陳澧圖，25歲，報稱裝修工人，被控3項罪名，其中首被告被控襲擊致造成身體傷害罪及刑事毀壞，次被告則被控一項有意圖而傷人罪。

首被告被指在9月22日在元朗康景街3至19號利景樓外襲擊李德忠，另在同日於元朗康樂路輕鐵站損壞李德忠的「小米」電話。

次被告則被指在同日在康樂路輕鐵站與其他不知名人士，有意圖並惡意傷害男子張灌雄。

其中一名事主頭部縫17針

控方透露，警方檢獲錄影片段，並要作科學鑑定，故需時作進一步調查，又指案情嚴重，並指有片段指首被告疑先指罵事主，繼而於事主欲乘的士離開時，與群眾以棍狀物襲擊事主，並對事主拳打腳踢，並疑將事主的電話擲落地。亦指有片段拍到有疑似次被告的男子，與多人對另一名事主施襲，該事主的頭部要縫17針。控方透露，案件或轉至較高級別法院審理。

控方亦透露首被告涉及另一宗襲擊案，仍未有到警署報到。辯方則指，首被告所涉另一案與公眾活動無關，惟裁判官最終未有批准兩被告保釋。

案件編號：FLCC 4405/2019