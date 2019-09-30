【逃犯條例】工會：至少36人遭解僱或「被辭職」　國泰員工佔七成

多名國泰、港龍航空職員早前疑因政見問題遭無理解僱。香港空勤人員總工會、國泰航空公司空中服務員工會及港龍航空公司空勤人員協會今（30日）召開記者會，交代近來發生於國泰及港龍針對空勤人員的解僱事件。 香港空勤人員總工會指，目前為止航空界已最少36人遭解僱或「被辭職」，當中國泰航空佔26人、港龍航空有6人。

香港空勤人員總工會指，至今為止，香港航空界已經最少8名機師、18名空中服務員、4名地勤人員、4名其他級別員工及2名管理人員，共36人遭解僱或「被辭職」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港空勤人員總工會指，至今為止，香港航空界已經最少8名機師、18名空中服務員、4名地勤人員、4名其他級別員工及2名管理人員，共36人遭解僱或「被辭職」，當中國泰航空佔26人、港龍航空6人。

工會理事批評，中國民航局頒布的新規定，任何機組人員飛越或飛到中國領空，均需接受其所規定的政治審查，是完全與安全風險無關，只為打擊不同政見的機組人員。

國泰航空公司空中服務員工會及港龍航空公司空勤人員協會重申訴求，公司應收回解僱決定，讓被無理解僱的同事復職。（黃詠榆攝）

工會又指，當事人一般會被公司召見，確認被調查的Facebook帳戶屬當事人，便遭到「不具理由」的即時解僱；更有個案是資方連Facebook也沒有提及，沒有任何原因便解僱當事人。工會指，部分員工按公司機制上訴但全部失敗。

國泰航空公司空中服務員工會及港龍航空公司空勤人員協會重申訴求，公司應收回解僱決定，讓被無理解僱的同事復職。另外，亦應公開內部調查過程，向涉事員工提供有關解僱決定的準則，以釋除疑慮。