【逃犯條例】國泰及港龍累計6宗氧氣樽泄漏　部分員工仍停職受查

早前國泰航空表示，在客機發現有手提氧氣樽被排氣。國泰今日（20日）再表示，已向民航處和警方報備6宗有手提氧氣樽出現壓力偏低的事件，並指國泰及港龍正調查事件，執勤涉事航班的機艙服務員，在調查時需暫停飛行職務，部分人仍在協助調查。

國泰已向民航處和警方報備6宗有手提氧氣樽出現壓力偏低的事件。（資料圖片）

最新一宗涉香港往大阪航班 屬意外

國泰表示，已報備的6宗案件，發生於8月17日至9月16日，分部來往香港、大阪、峴港、高雄、峇里、多倫多等地，其中8月18日由香港飛往多倫多的CX826航班，涉及最多氧氣樽，在總數22枝中，共發現8枝泄漏氧氣。6宗案件共涉及17枝氧氣樽。

國泰又指，在9月16日由香港前往大阪的國泰CX502航班，機艙服務員在例行檢查時，不小心導致手提氧氣樽氧氣泄漏，不過為謹慎起見，亦已向民航處和警方報備。國泰又稱，在各宗事件中，當時已立即將涉事氧氣樽重新充氣，並在起飛前，由工程師檢查及確認合乎使用規格，機組人員及乘客的安全，並未因事件受到影響。

涉事航班： 日期 航理編號 航程 涉及氧氣樽 8月17日 CX826 香港 – 多倫多 22枝氧氣樽其中5枝 8月18日 CX826 香港 – 多倫多 22枝氧氣樽其中8枝 8月30日 KA459 峇里 – 香港 16枝氧氣樽其中1枝 9月1日 KA459 高雄 – 香港 16枝氧氣樽其中1枝 9月4日 KA221 峴港 - 香港 7枝氧氣樽其中1枝 9月16日 CX502 香港 – 大阪 20枝氧氣樽其中1枝，機艙服務員在例行檢查中不小心導致氧氣樽氧氣洩漏

新規定降落後也需檢查氧氣樽

國泰表示，正就事件作內部調查，執勤涉事航班的機艙服務員，在協助調查時會暫停飛行職務；而已證實與事件無關的機艙服務員，已恢復飛行職務，不過若干員工仍繼續協助調查。國泰航空安全及營運風險管理總理賀雲揚表示，已就起飛前的航機檢查訂立了嚴謹制度，以便發現任何異常之處；最近亦進一步提升保安措施，除起飛前，每班航機於航程途中及降落後均會檢查。