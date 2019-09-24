【逃犯條例】國泰港龍再發現客機氧氣樽泄漏　解僱兩名機艙服務員

國泰航空早前曾表示，於港龍及國泰的客機中，曾發現6宗手提氧氣樽壓力偏低事件，共涉及17枝氧氣樽。 國泰港龍航空今日（24日）發聲明，再證實於9月21日、KA730航班由吉隆坡前往香港的例行檢查中，發現一個手提氧氣樽壓力偏低，即至今已累計有7宗同類事件。國泰港龍說，已就事件報案， 而兩名機艙服務員已被解僱。

國泰港龍航空證實，兩名機艙服務員已被解僱。(資料圖片)

國泰港龍航空指出，涉事客機為空中巴士A330，機艙内總共有16個手提氧氣樽。國泰港龍航空說，於客機運作下一航班前，已將該氧氣樽重新充氣，其機組人員及乘客安全並無因事件受影響。

兩名機艙服務員已解僱

他們又指，已就事件向香港警方報案，並已知會香港民航處，國泰港龍會嚴正處理有關事件。

國泰港龍指出，所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查。而按調查結果，兩名機艙服務員已被解僱。

所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查。(資料圖片)

已提升保安措施

國泰港龍說，他們已進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。

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吳：遭解僱者僅發現問題

職工盟主席丶空勤人員總工會理事吳敏兒指，據悉該兩名被解僱的員工是在機艙進行檢查中，發覺有手提氧氣樽壓力偏低，遂向公司報告，「報告漏氣其實已經完了責任，但仲會比人炒。」她批評國泰只是「解決提出問題的人」。她認為，僱主有責任公布調查結果，有何證據與空服員有關。



她又指，暫停所有執勤該航班的機艙服務員飛行職務，以協助調查的做法並不常見，且不是全部服務員皆在事發位置，「查佢哋唔係問題，但唔係停晒全隊人，佢哋收入都會減少。」吳批評，國泰做法如同製造白色恐怖，「好似要交條數出嚟，搵啲理由去解僱。」