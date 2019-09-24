【逃犯條例】國泰港龍再發現客機氧氣樽泄漏　解僱兩名機艙服務員

國泰航空早前曾表示，於港龍及國泰的客機中，曾發現6宗手提氧氣樽壓力偏低事件，共涉及17枝氧氣樽。
國泰港龍航空今日（24日）發聲明，再證實於9月21日、KA730航班由吉隆坡前往香港的例行檢查中，發現一個手提氧氣樽壓力偏低，即至今已累計有7宗同類事件。國泰港龍說，已就事件報案， 而兩名機艙服務員已被解僱。
國泰港龍航空證實，兩名機艙服務員已被解僱。(資料圖片)
國泰港龍航空指出，涉事客機為空中巴士A330，機艙内總共有16個手提氧氣樽。國泰港龍航空說，於客機運作下一航班前，已將該氧氣樽重新充氣，其機組人員及乘客安全並無因事件受影響。
兩名機艙服務員已解僱
他們又指，已就事件向香港警方報案，並已知會香港民航處，國泰港龍會嚴正處理有關事件。
國泰港龍指出，所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查。而按調查結果，兩名機艙服務員已被解僱。
所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查。(資料圖片)
已提升保安措施
國泰港龍說，他們已進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。
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吳：遭解僱者僅發現問題
職工盟主席丶空勤人員總工會理事吳敏兒指，據悉該兩名被解僱的員工是在機艙進行檢查中，發覺有手提氧氣樽壓力偏低，遂向公司報告，「報告漏氣其實已經完了責任，但仲會比人炒。」她批評國泰只是「解決提出問題的人」。她認為，僱主有責任公布調查結果，有何證據與空服員有關。
她又指，暫停所有執勤該航班的機艙服務員飛行職務，以協助調查的做法並不常見，且不是全部服務員皆在事發位置，「查佢哋唔係問題，但唔係停晒全隊人，佢哋收入都會減少。」吳批評，國泰做法如同製造白色恐怖，「好似要交條數出嚟，搵啲理由去解僱。」
職工盟主席丶空勤人員總工會理事吳敏兒國泰做法如同製造白色恐怖。（資料圖片）