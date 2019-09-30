【民間記者會】明天反修例運動里程碑　冀政府思考如何如人民相處

反修例風波持續，網民自發的「全球連線、共抗極權」遊行，昨演變至激烈的警民衝突，多人被捕。 民間記者會今日發出緊急採訪通知，下午約5時半在香港中環皇后像廣場和平紀念碑舉行記者會，他們形容明天（10月1日）很可能是最重要，亦是反修例運動的里程碑，又指要求政府在10.1後思考如何與人民相處、正面回應民間訴求。

港島昨(29日)成為「戰場」，警民衝突加劇，催淚彈及火焰瀰漫。(盧翊銘攝/資料圖片)

9月29日，防暴警察於銅鑼灣向正在採訪的記者直噴胡椒噴霧。(資料圖片/鄭子峰攝)

民間記者會今日發出緊急採訪通知，下午約5時半在香港中環皇后像廣場和平紀念碑舉行記者會。（鄭子鋒攝）

民間記者會發言人形容，過去3個多月，不論是和理非及勇武都身心俱疲，但「獨裁成事實，革命是義務」，而昨日（29日）警方在金鐘猶如實行戒嚴，大規模行動及搜捕，是想「粉飾太平」。

發言人直言，大家會對被捕、48小時內有有機會被打、被姦、甚至被自殺感到懼怕，但強調若想心安、感到不甘心，亦不想後悔，就要站出來，她指，共業不只有年輕人承受，呼籲「大家只有克服及戰勝恐懼，才能獲得一輩子的自由」。

發言人吳小姐形容，明天是反修例運動的里程碑、分水嶺，認為「政權等這一天洗太平地」，但市民會以人數告訴政權港人的訴求及想法，「相信今次會走得過去」。

對於警方形容示威者舉動愈來愈似恐怖主義，發言人吳小姐表示， 深信港人知道7.21元朗白衣人、8.31警方無差別打人才是恐怖主義。她直言「無水晶球」，難以預測明天情況，但「相信手足的判斷、手足有智慧」，強調深信人數足夠便會安全。

警方昨日及今日拘捕多人，被問到擔不擔心影響明天的動員能力，吳指，被捕人在200萬人中只佔小部分，強調「人數很重要」，呼籲大家明天踏出家門，並留意最新消息。

另一發言人葉先生則表示，「那裡有壓迫、那裡有反抗，我們不會因為警察小動作被嚇怕」，他批評政府愛面子，為呈現十一國慶國泰民安之現象而無所不用其極，甚至「視人命為草芥」，他們要求政府在10.1後思考如何與人民相處、正面回應民間訴求。

葉亦指出，運動需時，過程痛苦，呼籲每個手足不輕言放棄性命。他們提醒大家要不被捕、不流血、不受傷。