【民間記者會】太子站特別列車送院傷者現身　質疑非救護點算人數

反對修訂逃犯條例的警民衝突持續三個月，8月31日晚，警方在太子站車廂和月台揮動警棍和施放胡椒噴霧，多人流血受傷。太子站傷者人數一直備受質疑，民間記者會今日播放一名當晚經特別列車到荔枝角站送院的嚴重傷者自白短片，稱當晚目睹有白衫制服人士在現場點算，當乘坐特別列車往荔枝角時，該人詢問救護員確認人數，惟救護當時答不清楚。記者會發言人質疑，當晚點是由警方點算傷者數字而非救護員，認為消防處說法不能盡信，要求港鐵公開涉事的閉路電視，和讓現場救護及港鐵人員現身說法，以釋除疑慮。

民間記者會播放8.31太子站當晚被捕傷者錄影短片，當事人指，該晚有白衫人士點算傷者數目，但未知該人身份，亦聽到有救護表示不清楚傷者數目。（胡家欣攝）

民間記者會今日早上11時召開，並播放8.31太子站一名女傷者的錄影短片。女傷者在短片指，當晚身處太子站3至4號月台，她在電梯口被警方制服，套上索帶及手扣，再被移離至往調景嶺方向的「8-5」幕門附近，並形容為「女被補者集中區」。期間，她因長期病引發呼吸困難，再被移至近「8-1」幕門床架區，她當時需要戴上氧氣罩，被界定為嚴重傷者。

她指，有一位身穿白色制服的男士以A4紙紀錄她的身體狀況、證物清單、中文名字、及列出一組數字。該白衫一直以數字稱呼她自己，又四次向身傍的救護員確認她的身體狀況。她指，此後包括入院期間，均無被救護及醫療人員掛牌作分流。

其後，她在乘坐往荔枝角的特別列車時，白衫人士曾在車上兩次點算傷者，並詢問救護員是否共有七位傷者，但救護當時回答指「唔清楚」。其後，當白衫離開後，她聽到有兩名救護員閒談間指，「都搞笑，我點知有幾多傷者？不嬲都係你哋點完再話我哋知出幾多架車。」

她指，現時身體已無大礙，但留下不可磨滅的心理創傷，今後她坐列車經過太子站時，都會心跳加速、手心冒汗及顫抖。她又指，無預計速龍會無差別襲擊太子站市民，譴責警方及港鐵無視市民安全。

民間記者會在今早舉行，強調當晚油麻地站傷者與太子站事件有關。（胡家欣攝）

呼籲公開閉路電視以釋除疑慮

民間記者會發言人毛先生認為，從上述傷者分享，當晚救護員直至凌晨時間，都未清楚傷者及救護車人數，質疑白衫點算人士為警察，不能盡信消防處說法，要求港鐵公開8月31日及9月2日的閉路電視，和讓現場救護、港鐵及點算傷者人員現身說法以釋除疑慮。

另外，會上亦有油麻地站事件報案人及急救員分享目擊經過，綜合當晚有速龍無差別在太子站內襲擊乘客，三名頭部受創的傷者身處太子站車廂，其後列車駛往油麻地站，三人輾轉送上救護車，其中有一位傷者呈休克徵狀。該女報案人強調，當時油麻地站並無衝突及打鬥，三人並非在該站受傷，亦目測三人送上白車時為昏迷狀態。

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市民以跳閘方式抗議港鐵多次封站

就警方反對民陣明日遊行申請，毛先生譴責警方不斷收窄港人的遊行集會自由，但相信市民有智慧應對，繼續堅持表達民間訴求。他又在會上批評，自8月22日《人民日報》批評港鐵「派專用列車護送示威者離去後」，港鐵就淪為「黨鐵」，出賣港人，發文至今不足一個月，封閉85個站次，8.31更出現五線停駛，令人以跳閘及破壞方式表達不滿。他批評，若港鐵繼續背棄港人，只會令憤怒永無止息。

831事故，警方多番強調並無攻擊市民，消防在記者會上曾指，警方不止一次對消防說車站內無傷者，警方回應指是溝通問題。