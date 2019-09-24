【民間記者會】公佈警隊評分「肥佬」　迴避示威者搶警槍問題

反修例風波持續，民間記者會今晚（24日）7時半於港大舉行，公佈月初進行的網上民調，顯示13.8萬名網民給予警方評分，以5分為滿分，平均只為0.2分，聲言政府應「解散並重組警隊」。 會上被問及有示威者在上周六示威衝突中搶槍警，代表的網民發言人迴避直接回應，稱不能代表「前線手足」發言，亦拒批評對錯，但稱從影片所見，示威者是「營救」被捕人士，形容是「以武制暴」。發言人又指示威者破壞的港鐵設施，都是死物，反問「是否仍需擔心民意因而逆轉？」

第14次民間記者會今晚舉行，主要公布一項民調。（麥凱茵攝）

民間記者會今日（24日）召開第14次記招，並公布於9月8日的民調結果。調查共有13.8萬人作回應，當中警隊的評分僅為0.2分，即近九成人給予0分；在5分滿分中，對於警隊拘捕示威者的做法，顯示政府沒有誠實解決市民訴求，被評平均4.9分。

透過社交媒體進行民調 稱13.8萬人回應非「水軍」

民間記者會發言人表示，民調反映抗爭者認為現時政府最大問題是警隊，要求政府盡快接納「解散並重組警隊」的訴求。

化名「毛刑責」的發言人表示，民間記者會前後3次分別是8.18及8.31及9.08，透過現場及社交媒體進行民調，單日收回13.8萬人回應，發言人聲稱有關數字經科學驗證，並非「水軍」，證明愈來愈多港人願發聲；相反特首林鄭月娥提出名額只得150人的對話，對照兩者，民間記者會單日換來其千倍回應，要求林鄭無謂再作假惺惺對話。

被問到特首林鄭月娥今早指她雖支持警隊，但不代表縱容違規或錯誤行為。發言人認為，港人已不再相信其言論，倘她要證明站在港人一方，必須將曾行使過份武力的警員停職。至於《反蒙面法》，「毛刑責」形容是打壓港人及民主的惡法，強調絕對不可通過法例。

其中一名出席者，在安全帽上貼上「黃物件 Yellow Object」字眼。（麥凱茵攝）

料國慶日對林鄭有相當壓力

「毛刑責」又預視港府將於國慶前會洗太平地，要求港府盡快回應訴求，否則港人將以「自己方式」迎接10.1（十一國慶）來臨。她又表示，港府不會等到民意逆轉。

至於是否已將10.1訂為新死線，以及其成效？化名「黃物件」的發言人表示，港府及中共均關注此日子，相信其有相當壓力，林鄭月娥早前亦有聲帶流出，「話唔知會點，所以我們都將個壓力畀返政府，只能繼續發聲。」至於屆時行動升級與否，則視乎民間意願。

被問到9.29行動未必獲發不反對通知書，他指過去經驗所見，有申請與否，港府亦會出動防暴警，甚至未完結，亦會強硬清場，「批與否有無分別呢？」「毛刑責」聲稱集會是與生俱來自由，不需警方批准。

被問示威者搶警槍：不在此批評對錯

上周六（21日）有示威者在屯門衝突中搶警槍，發言人則指不能代表「前線手足」發言，亦不在此批評對錯，但堅持不割席；至於各界接納程度有多高，發言人稱可見於討論區。發言人指影片顯示，當時有警員拘捕示威者，其他示威者見狀上前「營救」，「因為唔想有人受警暴對待，所以用肉身阻止惡行，以武制暴。」

網上有人懷疑搶警槍者是警員喬裝，發言人指，不認識該人，難以驗證，但不希望有捉鬼風氣，期望用理性判斷，亦希望大家信任「前線」。

會否擔心《緊急法》或出動實彈？發言人則指，警方做事無標準，即使和平遊行，翌日亦可出動《緊急法》，甚至有血有肉的人亦被形容為「object 」（物體），「仲使咩驚抹黑？」

示威者破壞港鐵設施 發言人：設施是死物

接連有民主派受襲，發言人表明感到極度憤怒，因不論何人，均不應在街上遇襲，如因政見或發聲受襲，不能接受。至於有示威者破壞港鐵設施，可擔心影響民意？發言人認為，港鐵設施是死物，聲稱對照「已有多條人命喪失」，「是否仍需擔心民意因而逆轉？」