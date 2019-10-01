【10.1遊行．新界直擊】荃灣沙田多個商場已關閉　5車站關閉

反修例爭議愈演愈烈，民陣原訂今日（10月1日）發起「沒有國慶只有國殤」的國慶七十周年遊行，但遭警方發出反對通知書，且上訴亦被駁回。網民發起全港6區集會，而新界區將於荃灣、沙田及屯門舉行；亦有網民發起於馬場內表達訴求。 港鐵今早8時許宣布，因應公眾活動及風險評估，並與政府部門商討後，今早11時起列車不停八個車站，當中包括沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站以及荃灣西站。

荃灣廣場今日（10月1日）暫停營業，商場門外亦有張貼告示通知市民。（溫偉俊攝）

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【10:13】記者現場直擊，沙田港鐵站已關閉、連城廣場、新城市廣場亦已關閉，沒有商店營業。另外，荃灣廣場連同商場內戲院今日亦暫停營業。

新界區方面，網民號召在沙田、荃灣及屯門三區集會，沙田將於11時半在車公廟舉行集會，屯門及荃灣則在下午1時，分別於政府合署及沙咀道球場舉行集會。截至目前為止，新界區已有近10個商場宣布，因應可能出現大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶安全，決定今日暫停營業，當中包括荃灣愉景新城、荃灣廣場、屯門V CITY、形點、葵芳新都會廣場、青衣城、屯門K-POINT、元朗YOHO MALL、沙田新城市廣場、連城廣場。