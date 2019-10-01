【10.1遊行】沙田車公廟罕有關閉　年初籤文：出入謹慎　家宅不吉

反修例運動風波持續近四個月仍未平息，警方早前反對民陣10月1日舉行的遊行，有網民仍號召今日（10月1日）全港六區集會，其中沙田集會將於11時半在車公廟舉行，均未獲警方批出不反對通知書。 港鐵今早8時許宣布，11時起將額外關閉八個車站，當中涉沙田站及車公廟站。而記者今早於現場視察，發現車公廟外張貼告示，指因特殊情況暫停開放。翻查資料，本年大年初二，鄉事局及沙田鄉事委員會在車公廟為香港、沙田求籤，兩枝籤文均呼籲港人「出入謹慎」。

網民今日（10月1日）號召六區集會，沙田集會於11時半在車公廟集合。現場所見，有大批穿著黑衣的市民於附近一帶聚集。（盧翊銘攝）

網民今日號召市民遍地開花式於深水埗、灣仔、黃大仙、荃灣、屯門及沙田集會，其中沙田集會於11時半在車公廟舉行，惟港鐵早於8時許已宣布，早上11時起除原先關閉金鐘站、灣仔站及太子站，亦新增關閉8個車站，當中包括沙田站及車公廟站。

而車公廟今日因應「特殊情況」暫停開放。大約中午12時，已見大批穿著黑衣的市民在廟外聚集，且大圍站亦有近30名防暴警察駐守，並截查市民身份證及搜查隨身物品。而帶有「記者」字樣頭盔的《香港01》記者亦一度被多名警員包圍截查。

新界鄉議局主席劉業強為本港求得86號中籤（左）； 沙田鄉事委員會為沙田區求得82號下籤（右），兩籤解曰均有「出入謹慎」一項。（梁鵬威攝）

翻查資料，今年年初二鄉議局主席劉業強在車公廟為香港豬年運程求得中籤，解曰：「出入謹慎、家宅不吉、自身平安、求財不遂」，當時大會解籤師傅指，籤文第一句是不錯的籤文，有先天條件，須政府、市民、大眾共同協力，齊心發展香港。

而沙田鄉事委員會則為沙田區求得82號下籤，解曰:「出入謹慎、凡事小心」。大會解籤師傅指，沙田主持者會有壓力，各界有不同聲音及意見，但只要合情合理，不受影響，做好本份即可。同時又指，出入謹慎，運輸事務上要小心。

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