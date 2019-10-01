【10.1遊行】東區未受波及　太古城如常購物　居民：都無諗住出去

10月1日，全港多區有大規模示威，多處爆發激烈衝突，不過港島東區及將軍澳暫時未受波及。當多區「槍林彈雨」之際，《香港01》記者今午到位於港島東區的太古城中心，發現雖然與「戰場」有一定距離，但仍有商店落閘，包括H&M及Chanel，商場職員稱，部分店舖今早仍有營業，但或考慮到外面正有示威活動，而自行決定關門。 而康怡廣場也暫停營業，令欲到商場溜冰的一家五口大失所望。有太古居民稱，因應示威活動，擔心出外的安全，因而選擇留在太古一帶，也有人本無計劃外出，行程無受影響。

今天全港多區數十個大型商場全面落閘休業之際，太古城中心商場不少商舖都繼續正常營業，和多區激烈衝突的環境仿如「平行時空」。商場內只有個別商店落閘，包括H&M及Chanel，商場職員稱，部分店舖今早仍有營業，但或考慮到外面正有示威活動，而自行決定關門。

而太古城鄰近的康怡廣場就關門，AEON百貨亦落了閘，康怡戲院也稱，因應商場在今天暫停營業，戲院亦暫停營業，如顧客持有今天的電影門票，可在七天內憑門票或訂單號碼，換領電影門票代用券，憑券其後再觀賞同一版本的電影。

唐先生和女朋友在商場咖啡店觀看新聞直播，他稱自己沒有參加過示威活動，觀看直播是因想了解外面發生的事，也有點兒擔心狀況會否蔓延到太古。不過，他亦相信今天衝突波及太古的機會很微。

他與女朋友是太古區居民，在假期一般都會外出逛商場，但受到示威活動影響，擔心外出的安全，因為選擇留下在太古城。

不願透露姓名的女士今日帶著3個子女由港島南區搭乘巴士來到位於太古站附近的康怡廣場。他們覺得今日的交通不方便，從田灣過來時只可惜乘坐行山路的巴士，較平時多用了30分鐘，更擔心稍後有否公共交通回家。

這位女士原本打算帶3個小朋友打算前來溜冰，但由於康怡廣場落閘未營業，他們只有失望而歸，當中只有8歲的小朋友表示：「上次來也是沒有溜冰，兩次都這樣，好失望。」

家住太古城附近的簡先生和朋友訂了下午太古城內電影院的票，兩人今日並無其他計劃，問及是否會擔心外面的情況，他表示不會擔心，自己的出行也沒有受到影響，「都無諗住出去，點會受影響。」

柴灣居民黃先生早先就決定今日放假前來太古城看電影，也預計到今日外面會有衝突，交通也有諸多限制：「都會擔心有防暴警察和示威者的，但暫時未有燒到呢區住。」

▼多區商場十一停業▼