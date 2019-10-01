【10.1遊行】中實彈示威者肋骨破裂危殆　友人稱為荃灣中五生

於荃灣大河道下午近4時，警方在現場開過實彈槍，有示威者倒地稱中槍，左邊胸口位置滲血，他稱自己姓曾，其後由救護員送上救護車到瑪嘉烈醫院。據了解，該名中槍示威者現時情況危殆，左胸口肋骨破裂，被射中肺部，懷疑有子彈碎片留在體內。其友人趕赴醫院了解，表示傷者為中五學生，在荃灣公立何傳耀紀念中學就讀，送院時清醒，已聯絡其家人。現時瑪嘉烈醫院急症室亮起「搶救進行中」的燈號。

中槍學生的親友，到醫院了解。（黃金棋攝）

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友人到醫院眼泛淚光

記者在瑪嘉烈醫院等候，有聲稱是曾的朋友於醫內等候，並眼泛淚光。其朋友指，曾志健現時在搶救中，送院時清醒，據知是胸口中槍；她又表示，曾現時為中五學生，已聯絡其家人。瑪嘉烈醫院急症室完起「搶救進行中」的燈號。據了解，該名中槍示威者現時情況危殆，左胸口肋骨破裂，肺部被射中，懷疑有子彈碎片留在體內。

荃灣大河道中槍 呼喊「我中槍，好痛」

約下午4點10分，在荃灣大河道祥興記小籠包外，記者聽到一聲巨響後，有一名示威者倒地，另一名示威者在旁被警方制伏。記者在現場所見，倒地的示威者一度掙扎，血液不斷從衣服滲出。他自稱中槍，並呼喊：「我中槍，好痛，唔知邊度中槍，去醫院！」傷者之後氣息愈來愈弱，約在下午4點33分送上救護車，轉送瑪嘉烈醫院。

醫院消息：子彈遺留背部 出現血胸

醫院消息人士透露，傷者肺部中槍，現已被送往伊利沙伯醫院心胸外科救治。由於子彈遺留在他身體的後方，出現血胸，需要接受引流手術，取出子彈碎片。醫生說，該名傷者部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎則無受損。