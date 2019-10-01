【10.1遊行】中槍學生X光片曝光　待取子彈碎片　兩副校長探望

在荃灣有示威者中實彈後倒地，其後送往瑪嘉烈醫院，情況危殆。據了解，該名傷者現轉送伊利沙伯醫院心胸外科。消息指，子彈遺留在傷者身體後方造成「血胸」傷勢，需要接受引流手術，取出子彈的碎片，部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎完好無損。

據了解，該名中實彈傷者為荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生，該校兩名副校長曾到瑪嘉烈醫院了解中彈學生情況，二人離開時指仍未能見到傷者。

[20:43更新]據了解，中槍少年已轉到伊利沙伯醫院接受治療，據協助少年的律師所指，少年現時正進行手術，父母亦已到醫院了解情況。

[20:10更新]消息人士向《香港01》表示，中槍學生要接駁人工肺呼吸。