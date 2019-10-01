【10.1遊行】中槍學生X光片曝光　待取子彈碎片　兩副校長探望

撰文：黃金棋
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在荃灣有示威者中實彈後倒地，其後送往瑪嘉烈醫院，情況危殆。據了解，該名傷者現轉送伊利沙伯醫院心胸外科。消息指，子彈遺留在傷者身體後方造成「血胸」傷勢，需要接受引流手術，取出子彈的碎片，部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎完好無損。
據了解，該名中實彈傷者為荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生，該校兩名副校長曾到瑪嘉烈醫院了解中彈學生情況，二人離開時指仍未能見到傷者。
[20:43更新]據了解，中槍少年已轉到伊利沙伯醫院接受治療，據協助少年的律師所指，少年現時正進行手術，父母亦已到醫院了解情況。
[20:10更新]消息人士向《香港01》表示，中槍學生要接駁人工肺呼吸。
消息指，子彈遺留在傷者身體後方造成「血胸」傷勢，需要接受引流手術，取出子彈的碎片（黃圈位置）。（香港01）
消息指，中實彈槍傷男子被射中肺部，懷疑有子彈碎片留在體內，現已由瑪嘉烈醫院轉送到伊利沙伯醫院。據了解，傷者肺部中槍，現已被透往伊利沙伯醫院心胸外科。由於子彈遺留在他身體的後方導至血胸，即血液流進胸腔和肺部之間的位置，需要接受引流手術，取出子彈的碎片。醫生說，該名傷者部分肋骨骨折，而肝臟、心臟及脊椎完好無損。
荃灣公立何傳耀紀念中學的劉副校長及何副校長到瑪嘉烈醫院了解中彈曾同學情況，二人離開時指，因仍未能見到傷者，明日會發新聞稿。劉副校長又指，現時會出發探望同學。
中槍學生就讀學校的兩名副校長到醫院了解情況。（黃金棋攝）
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