【10.1遊行】港鐵關47站　強烈譴責逾20車站被破壞及縱火　已報警

今日（1日）多區爆發示威衝突，截至晚上10時30分，港鐵共關閉44個車站。港鐵晚上發新聞稿指，今日（1日）在各區公眾活動中，超過二十個港鐵車站設施被示威者蓄意破壞及縱火，乘客、港鐵員工及鐵路安全受嚴重影響。港鐵強調，「縱火行為可引致十分嚴重後果，對此表示極度憤慨，並強烈譴責這些罔顧乘客及港鐵員工安全的非法行為，已就有關事件報警。」港鐵工程人員需要於晚上收車後，檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修，部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務。

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47個港鐵車站關閉

港鐵指，在事前進行了仔細的風險評估，在與相關的政府部門商討後，由早上起先後關閉了金鐘站、灣仔站、太子站、銅鑼灣站及沙田站等共11個車站。另外，因應政府及機管局要求，機場快線列車於下午2時起只來往香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站。為保障乘客及員工安全，多個車站需要即時關閉，荃灣線於約下午4時停駛，馬鞍山線亦需於約晚上七時暫停服務。截至晚上11時，共有47個港鐵車站關閉。

車站、員工休息室遭惡意縱火

港鐵指，在公眾活動進行期間，各條鐵路線多個車站受到不同程度的影響，其中有部份重鐵及輕鐵的車站遭惡意縱火，包括：荃灣車廠大門保安控制室玻璃被打破及投擲燃燒彈；西鐵線兆康站至屯門站之間一段路軌被投擲燃燒彈；深水埗站一部升降機被投擲燃燒彈；荃灣站、深水埗站、油麻地站、佐敦站、中環站、金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、黃大仙站通風樓、鑽石山站、大圍站均有車站設施被縱火；輕鐵市中心站、大興北站及蔡意橋站月台被縱火；其中市中心站的月台及員工休息室被縱火。

港鐵指，同時不同車站亦有鐵路設施被破壞，「暴力示威者更強行進入已關閉的荃灣線荃灣站，毀壞停泊於月台的列車、向路軌投擲燃燒彈、惡意破壞售票機、增值機、出入閘機、閉路電視鏡頭、及塗污車站設施。」並強行進入已關閉的大圍站，車公廟站進行大肆破壞。東鐵線九龍塘站附近路軌被惡意投擲雜物。深水埗站、金鐘站、彩虹站等多個出入口玻璃被毀壞。輕鐵市中心站員工休息室內的設施被搬出並棄置於路軌上。蔡意橋站售票機亦被毀壞。

已就多宗案件報警處理

港鐵指，竭力在可行及安全的情況下，盡力為市民提供安全、暢順的鐵路服務，「然而，多個車站被人惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，公司在不得己的情況下，陸續關閉車站及調整列車服務，由於情況惡劣，有部份車站的職員甚至要撤離車站。」對服務調整引致乘客不便，港鐵希望乘客諒解。對於示威人士多次於鐵路範圍內縱火及破壞鐵路設施，干擾鐵路安全運作，港鐵表示憤慨，並強烈譴責這些任意罔為，以及可能構成嚴重罪行的行為，並已就多宗案件報警處理。

部分車站或未能恢復服務

港鐵工程人員需要於晚上收車後，檢查被破壞的設施，評估損毀程度及盡力復修以維持對市民的服務。部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務，請乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊。港鐵亦會透過傳媒適時發放有關資訊。