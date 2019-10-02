【何傳耀學生中槍】網民校友校外靜坐　校方對事件難過擔憂

昨日（1日）十一國慶日，本港發生連場激烈警民衝突，激進示威者肆意破壞。警方在四地共發射六發實彈，當中在荃灣大河道祥興記上海生煎包店舖外，警方指有多名示威者襲警，期間一名警員開槍，擊中示威者打扮的荃灣公立何傳耀紀念中學一名中五男生。傷者送院救治，術後情況危殆，手術後現時情況轉趨穩定。 學生中槍事件震驚全港，何傳耀中學校方稱今日會作出回應。有網民發起荃灣區中學生今早7時半，在何傳耀中學及梁省德中學通往城門谷運動場小徑，以集體靜坐、默悼的形式，聲援受傷中學生。 《香港01》直播現場情況。

何中校長謝潤明今早（2日）在校門與校友、學生對話，說昨日（1日）曾與兩位副校長到醫院探望受傷學生，但他正做手術，未成功探望，稍後會再到醫院探望。（張浩維攝）

▼10.2荃灣公立何傳耀紀念中學外集會▼

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過百名身穿黑衫的市民、以及穿校服的學生和何傳耀舊生今早（2日）在校外集會、靜坐。期間有人手持標語抗議，以及喊口號。早上8時學校上課後，一批市民繼續在校外靜坐聚集。

校方派代表發新聞稿，新聞稿表示對有學生中槍受傷感到十分難過和擔憂，事發後校長和老師已立即前往醫院探望傷者，及向學生親人致以問候。校方已啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、社工、教師輔導學生情緒，並會全力支援傷者和家人，同時希望學生參與公眾活動時注意安全、遠離危險，以及希望傷者早日康復。

▼10月1日警員首次以實彈射擊示威者▼

▼10.2荃灣公立何傳耀紀念中學外集會▼