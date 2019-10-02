【10.1遊行】示威者中實彈　前監警會委員：向手腳開槍或擊中他人

十一國慶多區爆發示威衝突，更有示威者首次中實彈受傷，據悉子彈相距心臟三厘米，後來證實該傷者為中五學生。 前監警會委員鄭承隆今日（2日）出席港台節目《千禧年代》時指，認為當時警員使用槍械是「合理及合法」。他指出，按昨日情況，認同距離及擊中位置是中槍者「自己走埋去」，又指警員難向手腳開槍，否則可能會擊中附近其他人。對於為何不先向天嗚槍示警，他說當時警員頭上有篷，警員未必知道是否有石屎，須考慮向天嗚槍後子彈向下彈的風險。

荃灣大河道有示威者昨日中實彈倒地，大量出血，後來證實該傷者為中五學生。（資料圖片／梁煥敏攝）

認為當時情況「迅雷不及掩耳」

鄭承隆指出，從網上片段可見，當時有警員被5至6名示威者毆打跌倒在地，估計開槍警員見到同袍生命受威脅，才會衝上人群持槍救人，惟踢開地上示威者後無效，其後有示威者手持鐵通向他手部施襲才開槍。

鄭承隆說，按常理而言，雖然示威者只手持鐵通，而非利用菜力施襲，故未必致命。不過，由昨日事件可見，當時倒地的警員情況未明，更再有人向持槍的警員襲擊，估計當時警員有覺自己及同袍生命受威脅才用槍械，認為當時情況的確是「電光火石」、「迅雷不及掩耳」。

十一國慶，荃灣有示威者中實彈。城大編委拍攝到衝突發生情況。（城大編委影片截圖）

若向手腳開槍可能會擊中他人

鄭又說，按昨日情況，該距離及位置是中槍者「自己走埋去」，又指當時警員選擇不多，難向手腳開槍，否則可能會擊中附近其他人。對於為何不先向天鳴槍示警，他說，不能只看鏡頭的角度，當時警員頭上有篷，警員未必看到是否有石屎，須考慮向天鳴槍後子彈向下彈的風險。

他指出，一般警員練槍時，開槍時都會射向身體大範圍。他說，在片段所見，警員已盡量向左邊膊頭胸口開槍，而非指向正中間，坦言不知警員是否希望向鎖骨方向發射，實際情況要先看警員口供。

認為開槍合理及合法

鄭又指，若當時警員收回配槍，再拿出其他武器或有難處，故認為有關做法「合理及合法」。鄭指，即使被襲，警員持槍時的方向未有改變，而開槍後曾一度收槍，直言：「成個過程警員好清晰自己做緊咩野，同有特定目標打出去。」

前監警會委員鄭承隆指出，認為當時警員使用槍械是「合理及合法」。（資料圖片）

批評政府對話會用處不大

鄭表示，認同政治事件不應使用汽油彈、催淚彈或實槍等，希望政府可以開明態度解決問題。他又指，早前政府舉辦的150人對話會用處不大，政府的回覆亦難令抗爭者接受，期望日後有深度對談。

擔心情況惡化

民權觀察成員成員王浩然在同一節目又指，警方須交代為何使用實彈，而非使用其他長槍。他又指，若現場有其他選擇，根據使用最低武力原則，警方應選擇較低武力的武器。他說，是次事件或激發雙方行動升級，擔心最終做成人命相亡。