【校園天地】華富邨寶血小學　「靜觀當下」教師體驗活動

華富邨寶血小學將與「香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院」合作推行靜觀「親子平衡小組」，以改善兒童的專注力、行為及家長親職壓力。為了讓教師更了解靜觀對個別人的成效，學校於九月六日舉行「靜觀當下」教師講座，藉此讓教師先體驗。

活動由該校駐校教育心理學家帶領，校長、副校長及以全體老師積極參與活動。活動中，教師親身領略下何謂「靜觀」、靜觀主題練習、靜觀練習時的心態的調整。其中一個靜觀主題練習是靜觀進食，心理學家請教師用各種感官體驗，如運用眼睛，皮膚，嗅覺等享受進食的感覺，從顏色、質感、味道，好好留心當下此刻的情形。教育心理學家藉著活動提醒大家，無論生命有多少局限和挑戰，我們都可以在當下此刻，靜心感受生活的豐盛。

透過這次活動，教師領略到人很多時都會陷於「執著」，過份對抗厭惡感、過於眷戀美好之事物，從而為自己帶來不少煩惱。學校希望除了讓老師認識「靜觀」外，還能在繁忙的教學工作上尋回內心深處的平靜，亦慢慢培養一份溫柔體貼的態度接納及善待自己。在課程結束時，教師發覺所得的比預期的為多。靜觀的體驗，令教師能夠安心地「處變」及瞭解自己。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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