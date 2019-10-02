【10.1衝突】學生中槍　教育局：非常難過和痛心　已與學校聯繫

昨日（1日）國慶日全港多區爆發嚴重警民衝突，激進示威者在多地設路障、縱火、破壞港鐵站。行動期間，警方共發射六槍實彈，一名中五生在荃灣中槍倒地，情況一度危殆。 教育局表示，對於有學生在激烈衝突中受重傷，局方感到非常難過和痛心，希望受傷同學情況好轉，又指已經與有關學校聯繫，而學校已啟動危機處理小組跟進，並會為為學生及其家庭提供適切支援。

10月1日下午4時10分，荃灣海壩街附近有中彈倒地，據報是實彈。（梁煥敏攝）

昨日（1日）國慶日，有網民發起「六區開花」表達訴求，惟其後多區爆發嚴重警民衝突，有示威者在多地設路障、縱火；而警方在行動期間在荃灣兩處、黃大仙、油麻地共4地發射6槍實彈。一名中五生在荃灣追打警員時中槍倒地，子彈相距心臟3厘米，情況一度危殆。

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教育局呼籲學生注意人身安全 遠離混亂及危險地方

教育局發言人表示，昨日有學生在激烈衝突中受重傷，局方對此感到非常難過和痛心，希望受傷同學情況好轉。教育局已經與有關學校聯繫，學校已啟動危機處理小組跟進，並為學生及其家庭提供適切支援；教育局會繼續與學校保持緊密聯絡及提供所需協助。

教育局再次呼籲學生注意人身安全，須遠離混亂及危險的地方，以免受傷，更切勿參與暴力及違法活動，並懇請家長及老師多關心及照顧青年學生，勸說他們不要參與這些有危險的活動。

此外，教育局表示理解部分同學的情緒可能受到事件影響，因此籲請同學保持冷靜，也請家長及老師特別留意他們，協助他們疏導情緒，有需要時向社工及專業人士尋求意見，以免影響正常的家庭及校園課堂生活。

教協對事件表示「極為震驚」 ​ 政府需全面交代

教協指，對有中五生在示威活動中遭警員近距離發射實彈所傷表示「極為震驚」，又指警方開槍令嚴峻的局勢更火上加油，促請政府全面交待事件詳情，並就事件展開調查；同時，教協質疑警員事發時舉槍衝前，並在近距離向該名學生使用致命武力的恰當性和相稱性，並對事件予以強烈譴責。

教協又指，現時警方的暴力和大規模拘捕無助緩和危機，政府必須以具體行動回應民意，包括成立獨立調查委員會，以緩和社會緊張的氣氛。

教聯會：反對學生參與街頭抗爭 約束學生行為刻不容緩

教聯會亦事件表示 「痛心」，又指一直極力反對學生參與街頭抗爭，擔心他們身陷險境，危及人身安全，以及作出違法行為，前途盡毀。同時，又指事件反映「約束學生在外的行為，實在是刻不容緩。」