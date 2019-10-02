【10.1遊行】陳克勤指警開槍合情合理合法 　倡研《緊急法》制亂

昨天（1日）是中國國慶，香港多區爆發衝突，三名警員共開六發實彈，一名中五示威者被實彈射中左邊胸口，情況一度危殆，現時情況穩定。部分建制派立法會議員今早（2日）在北京見記者，建制派「副班長」、民建聯陳克勤說，警員因襲擊及挑釁而自衞開槍，屬合情、合理、合法和合規的做法，他又指示威者暴力不斷升級，建議政府研究引用《緊急法》等方法止暴制亂。

民建聯葛珮帆則說，對於昨日事件感憤怒和傷心。（資料圖片／張浩維攝）

陳克勤呼籲政府研究動用《緊急法》、《禁蒙面法》和一切可行的法律止暴制亂。警員因襲擊及挑釁而自衞開槍，屬合情、合理、合法和合規的做法。對於市民要求成立獨立調查委員會，他認為這是有前設的做法，稱不應一開始便指警察濫權，強調警察不主動襲擊或者拘捕無犯法的市民。

民建聯葛珮帆則說，對於昨日事件感憤怒和傷心，她斥有「暴徒」衝擊議員辦事處和商店，並主動攻擊警察，場面慘不忍睹。她提到有人指警察開槍是殺人，認為這種批評是不顧前因後果。

基本法委員會委員、經民聯梁美芬強調，暴力不能用作爭取政治目的。她關注審訊程序，建議政府成立特別法庭，「速審速判」涉及反修例運動的案件，不應讓案件等待數年後才有判決。