【10.1遊行】盧偉聰稱開槍合理合法　張達明：不應未調查便下定論

警員昨日（1日）在荃灣向一名18歲示威者胸部近距離開槍，警務處處長盧偉聰事後見傳媒時，稱他觀看有關片段後，認為當時情况「合理、合法」。港大法律學院首席講師、前監警會委員張達明今早(2日)接受商台節目訪問時，直言盧偉聰在開槍事件未調查清楚前就下定論的做法「離譜」，或會導致警民雙方升級動武力，同時顯示監警會在此事上未能發揮角色，「監警會法例是給意見予警務處處長意見，但一哥已經就事件定調，仲畀咩意見？」

荃灣大河道有示威者昨日中實彈倒地，大量出血，後來證實該傷者為中五學生。（資料圖片／梁煥敏攝）

國慶日多區出現警民衝突，在荃灣有一名18歲示威者，被防暴警員以實彈近距離射中左邊胸口重傷，情況一度危殆，現時穩定。警務處處長盧偉聰凌晨見記者，稱他認為當時情况合理、合法，會就警員開槍和該示威者的襲擊行為作進一步調查。

前監警會委員張達明在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，在法治社會中，警方使用武力受法律規管，若警員行使超越合理武力範圍，就屬於刑事罪行。張批評，在警方未就開槍事件作嚴謹調查前，「一哥」盧偉聰就已經公開表示，警員開槍是合理合法是十分離譜，因外界仍對那一槍是否屬於「合理武力範圍」有質疑，難以單靠新聞片段下定論。

警務處處長盧偉聰深夜見記者。(陳浩然攝)

盧偉聰言論使警民關係惡化

張達明認為，事件已經「無得查」，因為盧偉聰已作定調，監警會在此事上亦沒有功能。同時，抗爭者會認為，警察已經不受規管及理合何謂恰當程序，「一哥已經決定咗無問題」，他擔心亦不願見到香港出現更多「私了」情況，惟盧的言論已經導致事情惡化，日後警員或一遇到有示威者攻擊就拔槍。

張達明認為，開槍事件並非投訴範圍，而是要作深入調查。他指，警方應成立一隊與開槍警員無關係的小隊作刑事調查，搜集證據後諮詢律政司意見，而律政司在有需要的情況下，可再尋求外間獨立法律意見，審視當時開槍的做法是否合理。