【逃犯條例】250中學生西九法院外集會　聲援提堂人士、中槍少年

昨日十一國慶演變多區示威衝突，一名中五男學生示威者被防暴近距離開槍，射中左胸倒地。有六間中學反修例關注組響應罷課號召，下午到西九龍裁判法院大樓靜坐，聲援中槍同學及提堂的被捕人士。關注組代表指，對於警方昨日以實彈欲射殺示威者感到痛心及憤怒，強烈譴責警方開槍行為，他直言，「學生只想表達訴求，何罪之有？難道用實彈就無罪？」

六間中學反修例關注組響應罷課號召，下午到西九龍裁判法院大樓靜坐，聲援中槍同學及提堂的被捕人士。（李澤彤攝）

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六間參與罷課的中學反修例關注組包括，莊啟程預科書院、中華基督教會銘基書院、世界龍岡學校劉皇發紀念中學、九龍三育中學、聖芳濟書院及香港管理專業協會李國寶中學。來自六間學校的學生今日參與罷課，並到西九龍裁判法院大樓外靜坐，聲援中槍同學及提堂的被捕人士。關注組稱，今日六校共有約250中學生來到西九法院，連同校外集會共有400至500人參與罷課。

莊啟程預科書院反修例關注組成員曾同學表示，對於警方昨日以實彈射殺學生示威者感到憤怒與痛心，直言當時該中五同學只是手持鐵通，不明警員為何要用實彈射擊意圖令對方致命。曾指，警方開槍行為也許會嚇怕中學生上街，但相比面對沒有未來的香港，他們會堅持無懼白色及黑色恐怖，繼續抗爭。他續指，每位罷課學生需要承受來自家長及成年人的壓力，但「呢個未來屬於佢哋」，不樂見香港沒有民主自由，若然政府不正視五大訴求，學生抗爭行動會持續下去，「希望正視學生、港人聲音，唔係777位市民。」

九龍三育中學反修例關注組成員譚同學表示，強烈譴責警方開槍行為，故以罷課表達訴求，聲援受傷及被控告的學生 ，亦希望朋友、家長及成年人支持學生決定。至於會否無限期罷課，關注組稱，會收集各校學生的意見再作決定，目前大角咀區中學生正醞釀周五築人鏈活動，亦會聯絡油麻地區中學生參與加入。

中四施同學表示，對警方昨日以實彈射擊示威者感震驚，「你對住一個人開真槍、如果嗰個係你家屬，你會唔會咁狠毒開嗰槍？」（胡家欣攝）

參與聲援的中四學生Percy（化名）表示，對於昨日有示威者中實彈感到震驚及憤怒，「係屋企嬲咗成晚，成晚腦海都諗住呢件事。」警務處處長盧偉聰解釋，該警員電光火石間開槍，做法合理合法，又辯稱示威者「膊頭位置附近受傷」。Percy批評盧說法荒謬，示威者左邊肺部中彈，反問：「個肺部放係膊頭咩？」他指，擔心警方日後對示威者用實彈射擊成為風氣，又慨嘆開槍無必要，「大家都係香港人，點解傷害自己人？」

另一位中四施同學表示，對於警方以實彈對付示威者同樣感到震驚，「好痴線，好誇張 。你對住一個人開真槍，如果個嗰係你家屬，你會唔會咁狠毒開嗰槍？」他認為，盧偉聰事後解釋是刻意掩飾，但觀乎反修例運動以來，警方對行動的解釋一直不合乎常理，他已經不作理會。他期望，藉罷課可以繼續迫使政府認清民心所向，「話畀你哋知政府根本無做好，要日日提醒你。」