【何傳耀學生中槍】多片重組開槍前後情況　獲急救前的關鍵三分鐘

昨日（10月1日）十一國慶日，全港各區爆發激烈衝突。一名身穿黑衣的少年，在荃灣被防暴警察用實彈射中左胸，情況一度危殆，其後發現該少年為荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生。警方表示，當時有人以鐵通襲擊警員，警員當時生命受到嚴重威脅，開槍是在「電光火石」之間的決定，並相信這是合理、合法的最好判斷。 《香港01》記者當時在附近聽到槍聲後即舉機拍攝，目擊傷者倒地後呼叫中槍需要到醫院的過程。事後有多個媒體從不同角度拍得事發經過，《香港01》翻看不同片段重組「電光火石」的一刻，片中可見有數名黑衣人追打一名持盾打警員、其他警員增援並開槍；當時有多名警員舉槍，而開槍警員同時手持可以發射橡膠子彈的雷明登槍，而其他示威者亦持錘子、士巴拿及削尖的行山杖等。

香港01記者在中槍示威者倒地後，開始拍攝他的情況。當時他脫下口罩，左肩位置滲血，大呼中槍受傷，要去醫院，之後氣息愈來愈弱。（梁煥敏攝）

示威者追打 增援警開槍

涉事警員開槍的時間，大約在10月1日下午4點10分，現場位於荃灣大河道祥興記生煎包店外。綜合《紐約時報》、港大學生會校園電視、城大編委、城大城市廣播等影片，拍攝到傷者中槍前後的經過。事發前分半鐘，有大約15名黑衣人，正圍攻一名正落單、持盾牌的防暴警員。

落單警員跑逃至荃灣大河道祥興記生煎包店外，被一名黑衣人撲跌，其後多名黑衣人上前並使用包括鐵鎚、扳手、雨傘等不同物件圍攻該名落單警員。就在多名黑衣人圍施襲之際，有一小隊防暴警員從另一方向前來增援，並迅速施放一枚催淚彈。

其間，一名黑衣人向其中一名舉槍的防暴警揮動鐵通，警員的衣袖被揮中，之後隨即開槍。槍響之後，其他示威者立即散開，中槍者並向後倒向此前被圍攻的警察身上；被圍攻的落單防暴警亦顯得很驚慌，並未回頭查看倒地傷者，手腳並用從中槍者身下走向同袍方向。

從港大校園電視拍攝到的影片中可以看到，在場警員皆穿著防暴裝備，開槍警員除了右手手持點三八左輪手槍外，左手亦持有一把長槍，相信是可以發射布袋彈或者橡膠子彈的雷鳴登槍。開槍警員與中槍者只有約一個身位的距離。

法新社記者拍攝到，中槍示威者受傷前的情況，可以但到他手持盾牌，以及疑似鐵通物體，放大所見，未見該物件有削尖。（Jasmine LEUNG / 法新社）

同伴查看傷勢遭控制 有示威者投擲汽油彈

所有警員此刻都向後退去並戒備，無人查看中槍者傷勢。幾秒鐘之後，有黑衣人上前查看中槍者傷勢，一名警員將其撲倒壓制，其後並向四周舉起手槍示警，手指扣於扳機之上；與此同時，有遠處示威者向這群警員的方向投擲汽油彈，地面起火。

警方今日（10月2日）記者會上指，另一示威者企圖搶去傷者受傷的鐵通，但從目前曝光的多條影片中，難以判斷這個警方形容的細節。

而汽油彈爆開之後，起火點周圍大約六名防暴警稍稍散開，有兩名警員則舉起槍械戒備，另有一名舉起胡椒噴霧。

至於法新社記者拍攝到疑為傷者在衝突前的相片，當時他手持盾牌和疑似鐵通物體，放大圖片可以看到，該物件並未見削尖。

▼香港01記者現場拍攝相片▼

示威者倒地3分鐘左右後警察上前查看傷勢

《香港01》亦有記者在事發地點附近，聽到槍響後即舉機拍攝。當時記者目擊倒地的示威者一度掙扎，有血液從衣服滲出，當時他自稱中槍：「我中槍，好痛，唔知邊度中槍，去醫院！」他稱不知受傷位置，自行脫下面罩，現場所見他口唇蒼白，一直躺在路邊。有記者叫他不要太激動，以防傷勢惡化。

當時在現場的防暴警察一直站在傷者附近，傷者亦多次要求去醫院，但直到《香港01》記者和多名記者上前關注中槍倒地傷者傷勢，才有警員上前查看傷勢，其後呼叫救護車送醫。

城市廣播拍到的片段則顯示，開槍警員一直站在中槍者身邊。而被控制的示威者也一直同警員溝通，要求他們讓有救護牌的救護隊前來查看，而該名警員表示自己亦有救護牌但正在控制他，不能上前查看。

到下午4點25分，救護員到場治理，此時約為傷者中槍後約15分鐘。傷者約在下午4點33分送上救護車，情況被分類為危殆。傷者昨日搶救後已取出體內的子彈，子彈碎片距離心臟約三厘米，目前他並無生命危險，曾入住深切治療部，但有指他可能已轉往其他病房。

▼不同傳媒拍攝的影片截圖▼

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警方：開槍為解除生命威脅

在昨日（1日）晚上的記者會上，警務處處長盧偉聰指當時有大批暴徒圍毆警員，更使用尖頭硬物刺他，其他警員嘗試拯救，被掟石頭、磚塊，更被襲擊，警員是在生命受嚴重威脅時，警員在「電光火石」下受到襲擊而開槍。他認為最好的判斷，盧亦認為是合理、合法。

警方在今日（2日）的例行記者會上，播放節錄自《紐約時報》及其他傳媒的影片，強調開槍要向身體最大面積的軀幹部位（center mass）射擊，要即時制止危險，解除同事生命威脅。又指正因為距離太近，才要使用手槍，若是遠距離可以不用手槍，而射擊軀幹是要避免子彈擊中其他人，而中槍的胸口位置是軀幹的一部份。

▼《香港01》記者拍攝傷者倒地後片段▼

▼城市大學「城市廣播」片段▼

https://www.facebook.com/cityusu.cbc/videos/1874870039326242/

▼港大學生會校園電視片段▼

https://www.facebook.com/hkucampustv/videos/542398913195804/

▼城大學生會編輯委員會（城大編委）片段▼

https://www.facebook.com/cityusuedb/videos/731753943914187/

▼《紐約時報》片段▼

https://nyti.ms/2p9pFN5

▼有線新聞播出網上片段▼

https://www.facebook.com/icablenews/videos/771950466567696/

▼理大學生報編委會（理大編委）片段▼

https://www.facebook.com/hkpusupresscom/videos/955608894783449/

大批學生和市民，10月2日在傷者所在學校外聚集，譴責警方開槍，以及希望傷者早日康復。（張浩維攝）