巴漢蘭桂坊「執屍」後姦醉娃　再偷卡欲購物　官斥卑劣判囚10年

29歲女子於前年在蘭桂坊買醉後，遭偷渡來港的巴基斯坦漢「執屍」強姦。巴漢更偷取女子的信用卡，多番購物但不果。巴漢早前被陪審團一致裁定強姦罪成，案件今(9日)在高院判刑，法官斥責巴漢行為卑劣，在女子體內射精，令她事後身心受創，遂判處巴漢入獄10年。

被告Ali Nazakat因強姦等罪名被判入獄10年。(資料圖片)

被告Ali Nazakat（24歲）早前否認一項強姦罪及兩項非禮罪受審，指他於2016年12月7日在荃灣一工廈強姦及兩次非禮女子X。陪審團早前裁定他強姦罪成，而非禮罪則不成立。此外，他在審訊前承認偷竊、串謀以欺騙手段取得財產和欺詐共三罪。

同案被告判囚2年半

至於同案另一名被告楊俊傑(30歲)，則早前已承認串謀以欺騙手段取得財產和未有依期還押兩罪，指楊曾使用X的信用卡，並欲冒事主簽名購物，楊亦被判監2年半。

事主擔心染性病而抑鬱

法官判刑時指透露，Ali Nazakat於3年前經內地偷渡來港，在港無業，而楊俊傑則從事散工。法官又讀出X的創傷報告，指她在事件後因擔心染上性病而抑鬱，亦因此體重下降和失眠。

法官續指，案中有多項加刑因素，包括Ali Nazakat趁X飲醉而犯案，指他有預謀地帶事主到被告工廈的住所，強姦事主時又未使用安全套，更在X體內射精，而X在事後身心受創。

女事主酒醒發現身些廢棄工廈

事主X早前供稱，事發前一晚她與友人到蘭桂坊消遣，並飲下伏特加、Gin Tonic等烈酒。惟她之後「斷片」，至她醒來後發現身處在一廢棄的工廈，並看見Ali Nazakat在身旁。她曾問之前一晚發生何事，但沒有得到答案。X返家洗澡期間，發現內褲有不尋常分泌物，懷疑「斷片」期間被強姦。

兩被告曾想用事主卡買珠寶

此外，Ali Nazakat偷去X的信用卡，並要求楊以該信用卡購買。楊在同月到兩間珠寶店，購買一件金鍊和兩件鐲，共值2萬1千多元。Ali Nazakat亦曾使用該信用卡購物，但均不成功。

案件編號：HCCC107/2018