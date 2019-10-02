【逃犯條例】灣仔搜出汽油彈案　5被告包括時裝設計師港鐵技術員

警方日前接獲線報到灣仔一棟住宅大廈搜查，並在其中一單位搜出汽油彈原料，5名男子因而被捕，其中2人期間更欲爬出窗外逃走。涉案5名男子被控管有攻擊性武器罪，案件今（2日）於東區裁判法院提堂，但有2人仍在留醫，其餘3人暫時毋須答辯，案件押後於12月4日再訊，以便警方作進一步調查，而眾人均需要在晚上11時至早上7時遵守宵禁令。

第三被告鄭子豪(用傘遮面相)，報稱在港鐵任技術員。(李慧娜攝)

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廚師及學生被告未出庭

本案涉及的5名被告分別為：Lego推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）、學生廖子文（17歲），其中李及廖仍留醫，今天未有出庭。控罪指，他們於本年9月30日在灣仔金樂大廈管有攻擊性武器，即製造汽油彈的原料。

被告須守宵禁令

控方要求押後案件以待警方檢驗各人的電話、對搜獲的化學物質進行鑑證、並查閱有關閉路電視片段。控方亦向法庭呈上一份文件，當中列出在9月30日至10月1日期間，曾經有示威者在屯門、黃大仙、荃灣、灣仔及深水埗投擲汽油彈，望法庭向被告施加宵禁令。

裁判官終獲3人分別以5000元及3000元保釋，期間不准離港，交出旅遊證件，每周要到警署報到一次，並要在晚上11時至早上7時遵守宵禁令。

案件編號：ESCC2244/2019