【9.29遊行】印尼女記者右眼中彈　代表律師：醫生斷定將永久失明

由反修例引發的示威不斷，在9月29日港島的遊行當中，任職印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah右眼被警方的射傷。其代律師今晚（2日）向傳媒表示，醫生今日告知Indah，其右眼瞳孔受到外力衝擊而破裂，將永久失明，至於永久損傷程度，需待手術後才可評估。代表律師又表示，根據第三方證據，Indah當日是被一枚橡膠子彈擊中，而非布袋彈。 《Suara》昨日（1日）發聲明，強烈譴責警方開槍的舉動，指警方應協助、而非阻礙傳媒採訪。聲明指Indah事發時的衣着清楚標明她是記者，絕無可能被誤會為示威者。 警方暫未有回應。

指「第三方證據」顯示中橡膠子彈

右眼受傷的女記者Veby Mega Indah由印尼來港7年，是本地印尼語免費報《Suara》的副主編。她於採訪9月29日灣仔區的示威活動期間，於灣仔行人天橋被防暴警射傷右眼。

Veby Indah的代表律師Vidler表示，今日她獲主診醫生告知，她的右眼受到警員槍擊，瞳孔受到外力衝擊而破裂，將會永久失明；至於失明程度，必須待手術後才可評估。 目前她的家人，正來港伴陪床側。

Vidler又表示，收到「第三方證據」，導致Indah失明的是橡膠子彈，而非當初所指的布袋彈。

（Suara Facebook專頁截圖）

↓↓9月29日印尼女記者受傷前後情況↓↓

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《Suara》昨日下午發聲明強烈譴責事件。聲明直指今次事件本來就不應該發生，警方應是協助傳媒、而非以任何方式阻礙採訪工作，更不能對傳媒工作者開槍。

《Suara》：絕不可能被誤認是示威者

聲明談及事發的細節，《Suara》指當時Indah與其他記者站在一起，採訪灣仔稅務大樓一帶的活動，她正在做網上直播期間，突被警方一枚布袋彈或橡膠子彈，打中她原本配戴的眼罩，其右眼嚴重受傷，眼四周亦被割傷需縫針。

聲明指，Indah有配戴記者證、穿反光衣、戴眼罩，頭戴寫有「Press」及「記者」字樣的頭盔，聲明強調，Indah絕不可能會被誤以為是示威者之一。

《Suara》的聲明又指，Indah是有經驗及盡責的傳媒工作者，自6月反修例示威活動以來，一直有跟進報道各區的情況，公司將協助Indah尋求公義。而Indah較早前亦已透過律師發信表明，將向警務處處長提出刑事投訴及民事訴訟。