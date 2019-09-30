【警方記者會】印尼女記者眼中彈　警：有人掟汽油彈　警才開槍

十一前夕的「929反極權遊行」，警方如臨大敵，高度戒備，下午開始防暴警於港島多處進行密集式發放催淚彈、高處開槍等，昨日警民衝突中，記者受到警方不同程度的阻撓，如直接用胡椒噴霧噴向記者面部、強光電筒照向記者的相機，有印尼女記者眼疑中彈受傷，今日仍留醫。警方回應指，已主動介入了解事件，通過印尼領事館代表接觸事主，事主現階段需要休養，未能取得口供，稍後會經律師向警方作出正式投訴。

一名印尼記者眼疑中彈。（資料圖片）

警察公共關係科總警司謝振中表示，對於昨日有記者受傷表示慰問，非常關注事件，主動介入去了解事件，通過印尼領事館代表接觸事主，事主現階段需要休養，未能取得口供，稍後當事人會經律師向警方作出正式投訴。

已主動介入 暫未能落口供

謝稱，現有的資料是，聽到有一聲聲響後，女記者跌倒了，「佢嘅傷勢我哋其實都同領事館接觸過，佢現階段需要休養。」待她作出投訴及錄口供後，去確認事件原因，「對於佢傷嘅原因，同埋將來嘅調查，我諗現階段我唔係到作出評論。」

他解釋，為何昨日會在橋上開槍，因當時有大量暴徒於橋上向警務人員擲硬物及手持汽油彈，當時警員於樓梯向橋上發射一枚布袋彈，至橋下時，暴徒向橋下擲兩枚汽油彈，警員在別無他選下作出相應武力，「我可以肯定佢並不會瞄住記者去作出呢個射擊。」

右眼中彈印尼女記者Veby，任職於印尼免費報紙「SUARA」，已來港7年，是香港居民。香港01記者今早探望她時，對方可進行對答，唯精神狀態一般，略帶疲態，頭上的瘀青非常明顯，受傷的眼睛腫起一大塊；Veby表示當時有戴「全保護（well-protected）」眼罩及其他裝備，現在受傷的右眼可看到光，眼入面有瘀血，但受損情況有待醫生檢查；另外額頭亦受傷。Veby的親屬今日從印尼來港了解。

警笑向記者噴椒 江永祥：相片只捕捉一剎那樣子

被問到有警員被拍下，向記者笑住噴胡椒噴霧，是否不滿或針對記者，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，當時警員在軒尼詩道進行行動，眼前有數百名示威者，過程中有示威者不斷叫囂，向警員擲物，包括玻璃樽及磚塊等，有個別暴力人士拍打警車車身，當時警員以寡敵眾的情況下決定撤退，且戰且退期間部分警員上警車，該名警員當時使用胡椒噴劑，是瞄向前面一大班暴力示威者。他指無奈地很多時警員處理暴力示威者時，中間夾雜不同人士包括記者。

江永祥續稱，警方不希望這種事發生，希望各方顧及自己的安全，盡量不要站在警方及暴力示威者中間，「只係單憑一張相片話我哋同事當時係咪笑呢，只係一剎那捕捉嘅樣子，冇晒前因後果，當時同事前面有大量暴力示威者，我諗唔會有人笑得出。我想信呢個畫面唔能夠反映事實嘅全部」。

方志堅：警按現場判斷 採用噴椒方式

有傳媒關注，警方在驅散時，並非朝示威者方後噴椒，而是向天噴射，令遠處的傳媒亦中椒，行動部警司方志堅強調，警方絕對不是刻意瞄準記者，但混亂中記者會與暴力示威者位置相當近，警方採用甚麼方式使用胡椒噴劑，會根據現場專業判斷，目的一定是為驅散，現場警察公共關係科人員會提供協助，亦希望記者與示威者保持距離。

謝振中強調，一定不會針對記者噴椒，傳媒聯絡隊人員都曾中椒，或受衝擊，昨日曾有人向警員掟汽油彈，如果燒中有機會會死，在危險環境下工作，「無嘢比自己生命緊要」，呼籲記者切勿站在警員及示威者之間。