【10.1遊行】記協：至少9名記者遭警所傷　譴責所有暴力行為

反修例風息持續，昨日（1日）全港多區的群眾活動最終演變成警民衝突，香港記者協會引述多間傳媒的報道，指昨日至少9名記者遭警員所傷，包括遭警方海棉彈、橡膠子彈等擊中，甚至有記者遭警員推跌甚至箍頸。另有多名記者採訪期間受傷，包括多人被腐蝕液體濺傷。 記協今日（2日）發表聲明，對受傷記者致以慰問，並嚴厲譴責任何對記者施用暴力的行為；記考又呼籲傳媒機構向前線記者提供足夠保護裝備。

港台攝影師右邊膝蓋關節位置被橡膠子彈擊中。（余俊亮攝）

記協在聲明中引述多間傳媒的報道，指昨日驅散示威者期間，多區均有警員涉嫌失控襲擊記者，至少9名記者遭警員所傷。其中4人遭警員子彈射中受傷，兩人遭警員連開3至4槍，幸及時閃避未有中彈；另亦有記者被警員推撞甚至箍頸，亦有人被警擎槍驅趕。

1/ 兩名《蘋果》女記者在油麻地天后廟附近被速龍警員連開3至4槍，幸記者及時閃避未有中彈。 2/ 一名《壹週刊》攝記兩度被橡膠子彈射中，幸無大礙。 3/一名《立場新聞》記者在荃灣採訪期間小腿中彈，留下圓形紅印。 4/一名《立場》記者在佐敦被警員推撞甚至箍頸。 5/一名《立場新聞》記者在銅鑼灣被橡膠子彈或海綿彈打中面部受傷，需送院治理。 6/一名《香港01》攝影記者在太子被警員推跌，需由其他記者扶起，警方傳媒聯絡隊未有按記者要求提供涉事警員編號，涉事警離開。 7/ 一名《香港電台》記者在黃大仙祠採訪時，被防暴警員擎槍指向驅趕。 8/一名《香港電台》攝影記者在太子站附近被海棉彈射中膝蓋關節位受傷，中彈時身邊並無示威者。

記協聲明中亦指出，除警員涉嫌施襲外，各區亦有多名記者在採訪期間受傷。包括一名《香港電台》英文即時新聞記者被不明物體擊中頭部，需送院治理；在屯門大會堂一帶，多名記者及攝影師被腐蝕性液體潑中受傷。

事實上，記者在反修例運動以來屢次受傷，包括上月底印尼女記者眼部疑中彈、多名記者被警噴胡椒噴霧、港台攝影助理被警棍打中手部等。記協今日再次強調，採訪報道是新聞工作者天職，任何人在採訪現場恐嚇或襲擊前線新聞工作者，是嚴重干預新聞自由，亦削弱公眾知情權。

記協強烈譴責所有針對前線新聞工作者的暴力行為，促請警方及示威人士，不應惡意阻礙記者正常採訪。

↓↓↓十一回歸日，多名記者在採訪警民衝突時受傷↓↓↓