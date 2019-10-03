【何傳耀學生中槍】舊生聯署：望校方留涉事生學籍　免屈服梁振英

十一國慶當日多區發生激烈的警民衝突，一名荃灣公立何傳耀紀念中學的中五學生健仔於示威期間，被警方以真槍實彈打中左胸重傷，情況一度危殆其後轉趨穩定。 全國政協副主席、前行政長官梁振英日前去信該校校長謝潤明，呼籲學校立即革除受傷學生的學籍，以作懲處及以儆效尤。 有校友今日（3日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，梁振英的做法是「白色恐怖」，校友會全力支持校方，且多名舊生已發起聯署提及，希望校方能保留健仔的學籍，避免產生向梁振英屈服之嫌；亦有同學稱健仔性格正面樂觀、富正義感，常參與學校活動，倘見到有同學被學長欺負，均會抱打不平為其發聲。

全國政協副主席、前行政長官梁振英日前去信何傳耀校長謝潤明，呼籲學校立即革除受傷學生的學籍，以作懲處及以儆效尤。（資料圖片）

與健仔自小學開始認識至今的同學John（化名）今日於商台節目表示，健仔的性格正面樂觀、富正義感，常參與學校活動，倘見到有同學被學長欺負，均會抱打不平為其發聲。John續指，反修例運動中，健仔是校內反修例關注組成員，最初並不是「勇武派」，僅熱衷參與示威遊行，希望同學即使不在前線，亦可站出來為社會發聲。

故此，當同學得悉健仔中槍的消息都感震驚及傷心，在當日傍晚隨即組織眾籌活動，希望能幫助其家人渡過難關。對於外界稱呼健仔為「暴徒」，John表示同學們都不贊成此稱呼，因健仔不是「為暴力而暴力」蓄意傷害警員，而是因為保護手足。加上片段所見，健仔尚未向警方施襲，該名警員已開槍，他希望校方能履行承諾，無論如何都不要革除健仔的學籍。

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而2010年畢業的校友蔡先生則在商台節目表示，校方至今未有譴責警方使用過分武力，昨日校方舉行的座談會期間，校長謝潤明更承認未曾看過或未完全檢視所有健仔的片段，多名校友隨即落淚，質疑校方沒有誠意，更形容他「不能成為一校之長」。

惟蔡先生表示肯定校方關心受傷同學，因健仔受傷送院，校長及大批老師隨即趕至醫院探望及了解情況，且早前已表明不會處分或除去學籍。對於前特首梁振英日前去信校方，呼籲學校立即革除健仔學籍，蔡先生則稱此舉是「製造白色恐怖」，認為校方可不予理會，且多名舊生已發起聯署，稱會與校方站在同一陣線，全力支持校方、避免產生校方向梁振英屈服之嫌。