【逃犯條例】梁家傑：宵禁及禁蒙面法難執行　用嚴刑峻法或致反彈

有報道指出，建制派倡政府引用《緊急法》禁示威者蒙面，又稱政府研究使用宵禁令。 香港公民黨主席、資深大律師梁家傑今日（3日）出席商台節目時指出，宵禁及禁蒙面法都難以執行，認為政治問題需政治解決，若使用「嚴刑峻法」，擔心只會適得其反。 港大法律學院首席講師、前監警會委員張達明在港台上則指，期望政府可懸崖勒馬，切勿用錯的方法處理香港問題，又稱兩種方法都會對香港造成極大傷害。

香港公民黨主席、資深大律師梁家傑指出，宵禁及禁蒙面法都難以執行。（資料圖片）

梁家傑說，過去政府只曾在67暴動使用宵禁令。而香港作為國際金融中心，需要24小時操作，平日晚上或凌晨時份正值美國開市時間，中環等地區將受影響，執行上有一定困難；至於引用《緊急法》禁止示威者蒙面，梁家傑指出，雖然多個歐美國家設禁蒙面法，但他們都會加入許多條例規策，而當時烏克蘭通過禁蒙面法後，最後衍生革命。

他認為，現時政府不應利用宵禁令或《緊急法》解決問題，又指政治問題需政治解決，若使用「嚴刑峻法」，擔心只會適得其反。

港大法律學院首席講師、前監警會委員張達明。（資料圖片）

張達明：《緊急法》或宵禁令均影響香港經濟

張達明於港台電台節目時指，政府過去一直加大力度製造白色恐怖、令群眾鬥群眾等。他擔心實施後有反效果，期望政府可懸崖勒馬，切勿用錯的方法處理香港問題，又稱兩種方法都會對香港造成極大傷害。

他說，根據法例，在《保安條例》下特首的確可頒布宵禁令，在指定時間下，除非有特別批准或豁免，否則一上街便會犯法；惟指出，本港作為國際城市，不少行業都在晚上進行，一旦實施會「打沉香港經濟」。

他又指，有從事金融界的朋友指出，政府一旦擬用《緊急法》便會撤資。他說，若使用《緊急法》，已等於失去恰當的立法程序，香港將難以再擔當國際金融中心。

未調查先下結論 張達明稱警方做法「有問題」

對於10.1有示威者中實彈受傷，張達明認為，警方在未有按照程序下已落結論，警務處處長盧偉聰亦在未有調查下，便已斷定開槍是「合情合理合法」，形容有關做法「有問題」。

他又指，自6月以來，警方每次遇到任何質疑時，其高層從無認錯。他認為，警方擁有龐大公權力，若執法部門不受法律制約，將無法補救對法治的損害。