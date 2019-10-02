【逃犯條例】六宗教領袖：社會訊息非常清晰　盼政府適時回應訴求

聲明中指，社會向政府發出的訊息已經非常清晰及足夠，祈望政府能虛心聆聽，適時以回應民眾訴求，又強烈譴責一切暴力行為，希望各方冷靜下來，重新思考如何以和平、理性的方式共建香港。

反修例運動持續近四個月，昨日（10月1日）首次有示威者在衝突中被實彈槍傷。六宗教領袖今（10月2日）發出聲明指，本港一連串的暴力衝突，不但沒有緩和跡象，反呈日益惡化的趨勢，引致有市民為實彈所傷，社區設施被破壞，交通受影響，店舖無法正常營運，對此深表關注及痛心。

因應昨日及多月以來的反修例示威運動，香港六宗教領袖包括佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、基督教協進會主席蘇成溢、道教聯合會主席梁德華聯合發表聲明，全文聲明如下：

1. 一連串的暴力衝突，不獨沒有緩和跡象，反呈日益惡化的趨勢，引致有市民為實彈所傷，社區設施被破壞，交通受影響，店舖無法正常營運，我們對此深表關注及痛心。

2. 社會向政府發出的訊息已經非常清晰及足夠，祈望政府能虛心聆聽，適時以回應民眾訴求。

3. 願大眾以「慈悲」和「仁愛」化解一切紛爭，無論政見與立場如何不同，我們彼此不是「敵人」，而是同舟共濟、以港為家的同路人。

4. 我們強烈譴責一切暴力行為！但願大眾齊向暴力說「不」。暴力不能增加訴求的合理性，也不是走出困局之道，只會破壞香港安定，影響民生，與香港市民的願景背道而馳。希望各方冷靜下來，重新思考，如何以和平、理性的方式共建安和樂利的香港！