【逃犯條例】傳擬用緊急法　湯家驊：有人倡延長拘留期至96小時

有報道指出，建制派倡政府引用《緊急法》禁止示威者蒙面，又稱政府研究推出宵禁令「止暴制亂」。資深大律師、行政會議成員湯家驊今天（3日）接受港台節目《千禧年代》訪問時指，有意見認為，政府應利用《緊急法》給予警方更大權力，包括將延長拘留時間由48小時增至96小時。 他指出，若政府要引用《緊急法》，延長拘留時間及蒙面法是「不可接受之中較可接受」的方案。不過他承認，現時社會所面對的問題已非一條法律可以解決，又指對引用《緊急法》至今仍有很大保留。

資深大律師、行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

湯家驊指出，在宵禁令及《緊急法》之間，由於前者影響較大，故會選擇《緊急法》。他指出，《緊急法》具針對性，對守法的市民而言「完全無影響」，相對上較容易接受。不過他承認，引用《緊急法》將影響本港國際形象。

湯又說，早前就引用《緊急法》提出種種質疑，但至今仍未有答案，故仍有很大保留。

有建議延長拘留時間至96小時

湯續指，有意見認為，政府應利用《緊急法》給予警方更大權力，包括延長拘留時間，由48小時增至96小時。他說，一旦要引用《緊急法》，延長拘留時間及蒙面法是「不可接受之中較可接受」的方案。

不過他承認，一旦落實，社會表面上雖然可爭取一時平靜，但內裡撕裂隨時加深，「兩者之間取其輕……只係一個無咁壞的解決方法」。

稱現身北京獲群眾站立拍掌

湯家驊續指，他早前在北京很大感觸，「（當時）整個長安大街坐滿年輕人……準備參加群眾大遊行，一見到我哋落嚟全部人起身拍掌……作為大家覺得比香港無民主、無自由、無法治地方，點解佢哋年青人對國家前途、願景有咁大熱愛？點解有咁大包容態度？點解香港做唔到？」

他說，現時香港滿目瘡痍，大家不能只將問題歸納在一件事或政府上。