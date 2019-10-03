【9.29遊行】傳領事館幫印尼記者告上國際法庭　領事澄清非事實

印尼女記者Veby Indah採訪9月29日遊行期間疑遭警方以橡膠子彈射傷右眼，昨日（2日）其代表律師稱，Veby的右眼將永久失明。有網媒今日（3日）刊出報道稱，印尼駐港領事館表示或將香港警察告上國際法庭。 印尼駐港領事館回覆《香港01》查詢時澄清，領事館從來沒有發表上述聲明，該訊息屬誤導，又指受傷記者有權利以個人名義控告警察，領事館將確保其權利得到保障。

Veby是在9月29日採訪灣仔一帶的示威活動時，在稅務大樓附近一條行人天橋上，遭警方開槍射傷右眼。她的代表律師昨日引述醫生的說法，指Veby右眼瞳孔受到外力衝擊而破裂，將永久失明，至於永久損傷程度，需待手術後才可評估。律師又提及，有第三方證據顯示，射傷Veby的是橡膠子彈。

有網媒今日早上刊出報道，引述一名曾在灣仔現場急救Veby的義務救護員聲稱，已獲印尼駐港領事館聯絡，領事館表示或會將香港警察告上國際法庭。

The Consulate General HAS NEVER MADE that statement. If Veby wants to sue HK Police, it is her rights to do so on behalf of herself. The Consulate will make sure that her rights are guaranteed. 印尼駐港領事館

印尼駐港領事館接獲傳媒查詢時即指出，上述資訊是完全錯誤及誤導（Completely wrong. Misleading information.），繼而澄清領事館從來沒有發表該等聲明或言論。領事館續指，若果Veby欲控告香港警察，她有權以個人名義提出控告，領事館將確保Veby的權利受到保障。