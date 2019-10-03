【SEN】教育局增撥6200萬「分層支援」自閉症生　料一萬學生受惠

教育局今日（3日）宣布，由2020/21學年起，全力推行一個「跨專業」、「具實證為本」及「全校參與」的分層支援模式，支援在公營普通學校就讀有自閉症的學生，估計約一萬名學生可受惠。教育局會安排由教育心理學家、學校發展主任及督學組成的跨專業支援團隊到校，提供諮商及參與個案討論等支援，就此教育局每年會增撥6,200萬元。 立法會教育界議員葉建源表示，歡迎教育局提出相關支援政策。

教育局宣布由2020/21學年起，全力推行一個「跨專業」、「具實證為本」及「全校參與」的分層支援模式，支援在公營普通學校就讀有自閉症的學生。（資料圖片）

教育局發言人表示，鑑於過去十年香港確診有自閉症的學生人數顯著上升，加上學校普遍認為教導有自閉症的學生十分富挑戰性，教育局參考實證為本教導有自閉症的學生的多種有效支援策略，並由2011年起在89間先導中小學分階段試行，從而發展出一套適用於本地學校並有實證支持和有效的「全校參與分層支援有自閉症的學生」的三層支援模式，協助有自閉症的學生發展各種情緒調控、社交溝通及學習適應的能力，同時減低教師及家長的壓力；同時，教育局已將驗證有效而適用於初小至初中學生的策略，結集成支援手冊和相關資源套，派發予全港中小學應用。至於適用於高中學生的資源套將於2020年中旬派發予全港中學。

因見上述先導計劃的成效顯著，教育局將增撥資源，分階段協助全港公營普通中小學逐步推行上述分層支援模式及相關策略，加強支援有自閉症的學生。

將由教育心理學家到校提供諮詢、參與個案討論

教育局會安排由教育心理學家、學校發展主任及督學組成的跨專業支援團隊到校，提供諮商、參與個案討論、觀課及回饋、舉辦工作坊和聯校網絡交流等活動，支援學校營造自閉症的友善課堂教學環境（第一層支援）及推行「個別學習計劃」（第三層支援）。

此外，為了給學校創造更多空間，教育局每年會增撥6,200萬元，透過學校與非政府機構協作，提供額外小組訓練作第二層支援，以改善有自閉症的學生的社群適應及學習能力，同時提升學校及教師的專業能力，照顧他們的需要。

由本學年起，教育局亦將推行多項融合教育的優化措施，包括重整各項融合教育資助計劃及擴展「學習支援津貼」；提升大部分特殊教育需要統籌主任至晉升職級；擴展優化校本教育心理服務及推行加強校本言語治療服務，以及向取錄有特殊教育需要的非華語學生的公營普通學校提供額外資源。

立法會教育界議員葉建源表示，歡迎教育局提出「分層支援」政策。（資料圖片）

葉建源歡迎相關支援政策，他表示特殊教育需要（SEN）亦有類似概念，就學童的輕微至嚴重程度提供技術支援，相信對學生會有幫助，但需視乎配套措施是否到位，包括老師培訓、教育心理學家等專業人員輔助，以及學校資源等。他提到，過去特殊教育有設立良好目標，惟缺乏足夠配套，反令師生難以配合。