【DSE放榜2019】SEN生長期住院仍堅持交足功課　冀成會計師

長年受病魔纏繞，卻沒有磨滅應考的意志。今年22歲的黃鎮滔，是今屆文憑試考生之一，在特殊學校甘迺迪中心就讀的他，由於基因突變，患上中央核肌病，全身肌肉乏力，自出生起需要長期住院及使用呼吸機，並以輪椅代步。但患病的他不但未因病自怨自艾，更花一年半時間努力溫習，不但堅持交足功課，更會善用小息時間請老師幫他補課，追回因病缺課而落後的學習進度。 鎮滔在文憑試中考獲6科11分成績，計劃升讀與會計相關課程，將來成為會計師；並勉勵其他有身體障礙的學生別想著自己的不足，應盡力發揮。

21歲特殊考生黃鎮滔患有中央核肌病，須用呼吸機及長期住院。（高仲明攝）

據大口環根德公爵夫人兒童醫院的網頁資料，中央核肌病屬肌肉疾病，患者會在出生時或嬰兒間發病，部分患者只是肌力輕微無力，最終能自行行走，但嚴重個案會全身無力、呼吸及進食困難，甚至難以翻身或坐起來。骨骼常見會出現問題，如脊柱彎曲、髖關節問題和關節攣縮。而患者的病情一般是不會變差，又或是緩慢退化。

患者之一22歲的黃鎮滔，至今已經歷兩次大手術，現時情況穩定，毋須24小時無間斷帶著呼吸機，惟全身肌肉無力，「重的杯都未必拿到」，難長時間溫習及書寫，受病況影響，他在DSE獲特別安排，每45分鐘可小休10分鐘，豁免英文科聆聽考核，以中英文應考科目分別獲加時50%及60%時間。

他稱，平常人傷風感冒只需戴口罩，但他卻要住院一至兩星期，「多痰多鼻水、無精神到難以上學」，平均每個學期會因病至少住院一次，為期一至兩周，故放假時會盡力溫習，「放假最多能溫習9小時」，適當時聽音樂放鬆。

紅十字會甘迺迪中心教學助理王紹康（左）透露，黃鎮滔（右）在準備應考文憑試的兩年內，堅持交足每份功課，甚至在小息時請教老師、追回因病缺課的進度。（高仲明攝）

過去十年一直陪他左右，協助「抽痰」的教學助理王紹康透露，鎮滔在準備應考文憑試的兩年內，堅持交足每份功課，甚至在小息時，請老師補回因病缺課的進度。其通識科老師區和明讚揚鎮滔學習態度良好、能力不俗；英文科老師周穎恩亦表示，鎮滔使用呼吸機會影響口試表現，「影響發音、難大聲說法」，但他卻正面積極面對，滿意其表現。

暫計劃入讀IVE高級文憑會計課程

鎮滔說，心儀香港城市大學會計學系學士課程，但由於成績未如理想，在數學及中文均「失手」，正研究會否覆核，暫計劃入讀早前獲「有條件取錄」的IVE高級文憑會計課程，冀日後考獲會計師牌照。

他又感激媽媽，風雨不改每天在下班後前往醫院探望，亦沒強迫他溫習；一直以「盡力」為座右銘克服困難的他，勉勵其他有身體障礙的學生盡力發揮，別留有遺憾，試後亦可考慮不同出路。

別想著自己的缺憾，盡力發揮、不要放棄，成績不代表一切。 香港紅十字會甘迺迪中心學生、中央核肌病患者黃鎮滔

對於社會有聲音希望將通識轉為選修科，鎮滔卻認為應保留通識為主修科，以訓練學生獨立及邏輯思維。